Einheit will vorn dranbleiben Eilenburg, Grimma und Einheit Kamenz haben den Aufstieg im Visier. Sonnabend kommt Rapid Chemnitz in die Lessingstadt.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesliga. In der Fußball-Landesliga sind der FC Eilenburg (45 Punkte), der FC Grimma (42) und der SV Einheit Kamenz (38) der Konkurrenz schon weit enteilt. Der Tabellenvierte VfL 05 Hohenstein-Ernstthal, der am 19. Spieltag die Grimmaer erwartet, rangiert bereits 16 Zähler hinter Eilenburg.

Die Kamenzer erwarten am Sonnabend den BSC Rapid Chemnitz (9.). Beim Hinspiel hatten sich beide Teams ein spektakuläres Duell geliefert, das die Lessingstädter nach einem Kraftakt mit 2:1 gewannen. Dabei sprach am 18. September 2016 eigentlich alles gegen Einheit. Chemnitz war nach dem Wechsel in Führung gegangen und Kamenz spielte nach zwei Roten Karten nur noch mit acht Feldspielern.

Doch in der Nachspielzeit war Felix Rehor zweimal zur Stelle und drehte ein Spiel, das längst verloren schien. „Auch wenn es wie eine Floskel klingt, im Fußball ist tatsächlich fast alles möglich“, sagt SVE-Coach Frank Rietschel, der im Rückspiel auf Stefan Höer, Florian Wagner und Patrick Wocko verzichten muss. Für Rapid Chemnitz verlief der Rückrundenauftakt erfolgreich, denn gegen den VfL Pirna-Copitz (1:0) und die BSG Stahl Riesa (2:2) wurden daheim vier wichtige Zähler im Kampf um den Verbleib in der 6. Liga gebucht. (js)

