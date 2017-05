Einheit will Rückstand verkürzen

© Uwe Soeder

Der 26. Spieltag der Fußball-Landesliga hat einen gewissen Reiz. Der ungeschlagene Spitzenreiter FC Eilenburg (62 Punkte) ist spielfrei. Damit ergibt sich für Einheit Kamenz (54) und den FC Grimma (49) die Chance, den Rückstand zu verkürzen. Die Kamenzer erwarten am Sonnabend ab 15 Uhr den BSC Freiberg (14.), der zuletzt daheim gegen Rapid Chemnitz mit 1:5 unter die Räder kam. In der Winterpause war Trainer Stefan Birnbaum aus Freital zum RBC gekommen, doch nach einem kurzen Zwischenhoch kassierten die Bergstädter in den letzten fünf Partien fünf Niederlagen (3:21 Tore). Der einzige Auswärtssieg gelang Freiberg beim 2:0 in Riesa. Zahlen, die deutlich für Einheit sprechen. „Natürlich wollen wir gewinnen, um noch für etwas Spannung im Titelkampf zu sorgen“, sagt Trainer Frank Rietschel. (js)

