Einheit vor Härtetest in Riesa Im Sachsenpokal gewannen die Lessingstädter deutlich mit 4:0, anschließend verlor die BSG Stahl aber kein Pflichtspiel mehr.

Fußball-Landesliga. Natürlich waren die sonntäglichen Ereignisse vom Spiel beim BSC Rapid Chemnitz (2:1) auch noch bei den Trainingseinheiten der Kamenzer in dieser Woche ein Thema. Der Last-Minute-Sieg in Unterzahl sollte auch für das anstehende Auswärtsspiel in Riesa für zusätzliche Motivation sorgen.

„Wir werden ganz sicher nicht leichtfertig dort antreten“, ist sich Trainer Frank Rietschel sicher. Dabei wäre das gar nicht so vermessen, denn Anfang August setzten sich die Lessingstädter in der ersten Pokalrunde mit 4:0 (1:0) durch. Für die Stahl-Kicker offensichtlich ein Schuss vor den Bug zur richtigen Zeit, denn in den ersten vier Punktspielen blieben die Riesaer ohne Niederlage (zehn Zähler). Punktgleich mit Spitzenreiter FC Grimma rangiert die Mannschaft von Trainer Daniel Küttner auf Platz zwei.

Die Kamenzer haben als Tabellensechster sieben Punkte auf dem Konto, müssen aber in Riesa auf Sebastian Heine und Karel Vrabec (beide Rotsperre) verzichten. Das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) sperrte beide Spieler für jeweils zwei Punktspiele. (js)

