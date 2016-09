Einheit verliert den Anschluss BSG Stahl gelingt die Revanche für die Pokalniederlage. Kamenz beim 0:3 unter Wert geschlagen.

Der Kamenzer Eigentorschütze Florian Wagner (links) kann den Riesaer Marcel Fricke nicht an seinem Treffer zum 2:0 hindern. © Ronny Belitz

Fußball-Landesliga. Es war fast zu befürchten. Hochmotiviert gingen die Riesaer ins Landesliga-Spitzenspiel gegen den SV Einheit Kamenz und setzten sich am Ende mit 3:0 (2:0) durch. Noch wenige Wochen zuvor war die BSG in der heimischen Arena im Sachsenpokal durch die Lessingstädter vorgeführt worden – Einheit siegte 4:0.

„Aufwand und Nutzen standen in keinem guten Verhältnis“, musste Trainer Frank Rietschel feststellen. Kamenz bestimmte die Auftaktphase, vergab aber gute Chancen (Gnießner, Häfner). Dann führten zwei grobe Abwehrschnitzer zu zwei Gegentoren. Steffen Krechlak (17.) und Marcel Fricke (28.) trafen vor 438 Zuschauern. „Unsere Spielanlage war ganz gut, aber wir haben es der Riesaer Offensive viel zu leicht gemacht“, so Rietschel, der auf Sebastian Heine und Routinier Karel Vrabec (beide Rotsperre) verzichten musste.

In der zweiten Halbzeit mühten sich die Kamenzer um den Anschlusstreffer, aber nach dem Eigentor von Florian Wagner (81.) war die Partie gegen Einheit gelaufen. „Wir müssen wieder disziplinierter auftreten und uns auf die eigenen Stärken besinnen“, schätzt Frank Rietschel ein. „Wir lassen uns zu leicht aus dem Rhythmus bringen. Vielleicht sollte wir uns wieder auf den einfachen Fußball besinnen und nicht immer so kompliziert agieren.“ Eine Hiobsbotschaft musste der Einheit-Coach auch noch hinnehmen. Stefan Höer verletzte sich am Knie und wird wohl ausfallen. Kommt jetzt Torsten Marx aus Görlitz? „Ich hatte eine schöne Zeit bei Einheit“, sagt der Torjäger, der sich nach dem Rückzug der Neißestädter einen neuen Verein suchen muss. „Kein Thema für uns“, meint der Kamenzer Geschäftsstellenleiter Frank Terks.

Derweil diskutiert die Liga über den Rückzug der Gelb-Weißen, deren Etat abgesichert war. Die bisherigen Spiele der Görlitzer wurden annulliert, Görlitz steht damit als erster Absteiger fest. Die noch ausstehende Zweitrundenpartie im Sachsenpokal gegen die BSG Chemie Leipzig wird nicht mehr ausgetragen, die Leutzscher ziehen „kampflos“ ins Achtelfinale ein, das Anfang Oktober ausgespielt wird.

Schwierig ist die Situation für die Görlitzer Spieler, denn die Transferzeit ist eigentlich abgelaufen. Einen ähnlichen Vorfall gab es vor Jahren beim SC Borea Dresden in der Oberliga. Hier durften alle Spieler mit einer Sondergenehmigung zu anderen Vereinen wechseln. (js)

Kamenz: Wochnik – Kotyza, Gnießer (46. Höer/65. Schidun), Prentki, Neumann (46. Tänzer), Brückner, Rehor, Häfner, Wagner, Ranninger, Novtony.

