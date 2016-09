Einheit unter Zugzwang Die Kamenzer erwartet den VfB Glauchau am Sonnabend im Stadion der Jugend. Heine und Vrabec schauen noch einmal zu.

© dpa

Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen haben die Kamenzer Landesliga-Fußballer auf dem Konto. Eine Zwischenbilanz, mit der Trainer Frank Rietschel nicht zufrieden ist. „Vielleicht sollten wir uns auf den einfachen Fußball besinnen und nicht so kompliziert agieren“, meinte er nach der 0:3 (0:2)-Niederlage in Riesa. Am Sonnabend sollen seine Schützlinge damit im Heimspiel gegen den sieglosen Tabellen-14. Empor Glauchau beginnen.

Die Partie im Stadion der Jugend wird um 15 Uhr angepfiffen. Verzichten muss Rietschel auf Karel Vrabec und Sebastian Heine, die beiden pausieeren zum letzten Mal aufgrund einer Rotsperre. Auch Stefan Höer steht nicht zur Verfügung, denn der Stürmer laboriert an einer wohl schwereren Knieverletzung (Kreuzband).

Aktuell rangiert Einheit auf Platz sechs, der Rückstand auf das Spitzenduo Grimma/Riesa beträgt sechs Zähler. Rietschel: „Wir müssen Aufwand und Nutzen in ein besseres Verhältnis bringen und Abwehrschnitzer wie in Riesa unbedingt vermeiden.“ (js)

zur Startseite