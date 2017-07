Einheit und Leberwurst Dank und Erinnerungen prägen eine Gedenkveranstaltung für Helmut Kohl. Eine Besucherin kam sogar extra aus Dresden.

Isolde Leuschke gehörte zu denen, die sich in das Kondolenzbuch für Helmut Kohl eintrugen. Es wird seiner Witwe übergeben. © D. Förster

Ulrike Janello hat den Termin in Dresden verpasst. Dort lag das Kondolenzbuch für den verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl in der Frauenkirche aus. Deshalb war sie froh, als sie von der Veranstaltung am Dienstag im Q 24 in Pirna erfuhr. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Brähmig hatte zur Gedenkstunde eingeladen, rund 30 Leute kamen. Viele Mandatsträger, aber auch einige ohne wie Isolde Leuschke, die geduldig wartete, bis sie sich in das Kondolenzbuch eintragen konnte. Daneben eine Kerze, die Deutschland- und die Europa-Fahne, ein farbiges Foto von Helmut Kohl. „Mal ein schönes Foto“, sagt Ulrike Janello.

Zwei Filme wurden gezeigt. Der eine von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Gedenken, der andere war die Rede Helmut Kohls am 19. Dezember 1989 in Dresden. Einige der Anwesenden waren damals an den Ruinen der Frauenkirche. Der Pirnaer Stadtrat Peter Schwerg erinnert an die Szene, die nicht zu sehen ist. Junge Leute mit Deutschland-Fahnen bestiegen die Frauenkirchen-Ruine. „Das hatte so was von Symbolkraft.“ Andrea Dombois erzählte von ihrem Weg von der Szene an der Kirche zur Landtagsvizepräsidentin. Seit den ersten vier Landtagsjahren habe sich viel geändert, was bleibe, sei ihr fest verankerter Eifer und die Erinnerung an Helmut Kohl als Fels in der Brandung.

Peter Liebers gibt seine Geschichte von den Leberwurstbrötchen für Kohl zum Beten. Es war am 1. März 1990, Liebers führte damals in noch Karl-Marx-Stadt die CDU-Geschäfte, so wie jetzt in Pirna. Herr Kohl hat Hunger, hieß es, und Appetit auf Leberwurstbrötchen. Weil es im Interhotel keine gab, ging Liebers zum Fleischer und in die Kaufhalle. Mit seinem Taschenmesser schmierte er die Brötchen. So gestärkt sprach Kohl vor 185 000 Menschen. Zwei Wochen später bekam Liebers einen Anruf: Kohl bedankte sich persönlich. 27 Jahre später sagt Liebers: Danke Helmut Kohl.

Ulrike Janello dachte, es wird in Pirna rappelvoll. Auch wenn das nicht der Fall war, sie ist froh, den Termin in Dresden verpasst zu haben. „Das war hier sehr schön und würdevoll“, sagt sie. (SZ/sab)

Das Kondolenzbuch liegt noch bis 13. Juli in der CDU-Kreisgeschäftsstelle, Bahnhofstraße 5, in Pirna aus.

