Einheit trifft auf alte Bekannte Im ersten Punktspiel des Jahres gastieren die Kamenzer beim Spitzenreiter Eilenburg. Der BFV und Budissa können nur testen.

Wie viele Jahre Einheit Kamenz in der Landesliga schon mit den Eilenburgern zu tun hat, zeigt auch ein Griff in das Fotoarchiv. Unser Bild stammt vom Heimspiel der Lessingstädter am 1. September 2010. Hier klärt der Kamenzer Christoph Hartmann (links) vor dem heranstürmenden Eilenburger Robert Kalex (Mitte). Hinten links verfolgt der Kamenzer Stefano Krause die Szene. © Kerstin Pravemann

Fußball. In der Fußball-Landesliga wird die Meisterschaft am kommenden Wochenende mit dem 16. Spieltag fortgesetzt. Wenige Tage vor dem Auftakt wartete das Sportgericht des Sächsischen Fußball-Verbandes (SFV) mit einem Neun-Punkte-Abzug für die SG Taucha 99 auf. „Der Verein hat seit fünf Jahren das Schiedsrichter-Soll nicht erfüllt“, nannte Staffelleiter Klaus-Jürgen Berger als Begründung. Die Tauchaer, die zudem mit einer Geldstrafe in Höhe von 1 000 Euro belegt wurden, fallen damit ans Tabellenende zurück und stehen mit null Punkten zu Buche. Die Berufung des neuen Tabellenletzten wurde vom Sportgericht zurückgewiesen.

Gastgeber Eilenburg ungeschlagen

Gleich zum Punktspielauftakt dieses Jahres steht das Spitzenspiel zwischen dem ungeschlagenen Tabellenführer FC Eilenburg (36 Punkte) und Verfolger SV Einheit Kamenz (32) an. Gespielt wird am Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz im Sparkassen-Fußball-Zentrum. Der Anpfiff ertönt bereits um 12 Uhr, als Schiedsrichter fungiert Poul Kaminski aus Chemnitz.

„Die Partie ist für uns richtungsweisend“, weiß Trainer Frank Rietschel, der auf Stefan Höer (Kreuzband-OP), Patrick Wocko (Bänderriss im Sprunggelenk) und Felix Rehor (Kniereizung) verzichten muss. „Es geht gleich mit einem Endspiel los, aber die Jungs müssen trotzdem locker bleiben. Wir sollten nicht versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen.“

Mit der Vorbereitung war Frank Rietschel zufrieden, auch wenn eine Grippewelle kurzzeitig den Rhythmus störte. „Ein großer Dank geht an unser Stadionteam, das uns die guten Trainingsbedingungen ermöglicht hat“, erklärte der Einheit-Coach und ergänzt: „Die Testspiele wurden bis auf wenige Ausnahmen alle mit viel Ernsthaftigkeit und Spielfreude absolviert. In der Vorbereitung wird der Grundstein für den Rest der Saison gelegt und das war jedem meiner Spieler bewusst. Auch unser Kurztrainingslager in Tschechien war für das Teambuilding wichtig.“

Das erste Regionalliga-Heimspiel der FSV Budissa Bautzen fällt erwartungsgemäß den Witterungsbedingungen zum Opfer. Die für Freitagabend angesetzt Partie gegen Union Fürstenwalde wurde am Donnerstag abgesagt. Zwar ist die Schneedecke auf dem Rasenplatz der Müllerwiese in den letzten Tagen stetig zurückgegangen, aber der hartgefrorene Boden konnte das Tauwasser bisher nicht aufnehmen.

Auch die Bischofswerdaer Oberliga-Fußballer können nicht um Punkte spielen. Gestern sagte der Verein das Heimspiel gegen Askania Bernburg ab. Zwar ist der Kunstrasenplatz bespielbar, „aber aufgrund der Schnee- beziehungsweise Eisberge am Spielfeldrand ist die Verletzungsgefahr vor allem auf den Zuschauerrängen viel zu hoch“, sagt BFV-Präsident Jürgen Neumann.

Freitag Budissa gegen Bischofswerda

Nun testen die Bischofswerdaer am heutigen Freitagabend in Bautzen. Gekickt wird auf dem Kunstrasenplatz im Humboldthain. Ab 18.30 Uhr treffen der Viertligist und der Oberligadritte aufeinander. Mitte der Woche hatten die Schiebocker ein weiteres Vorbereitungsspiel beim Regionalligisten in Neugersdorf nur knapp mit 3:4 (0:2) verloren. Jaroslav Dittrich (26.), Oliver Merkel (35.), Tino Hensel (63.) und Josef Marek (82./Foulelfmeter) trafen für den FC Oberlausitz ins Schwarze. Frank Zille (50.), Tom Hagemann (51.) und Cornelius Gries (75.) waren die Torschützen beim BFV.

Einen Personalwechsel gab es in der Vereinsführung des Bischofswerdaer FV, denn Vizepräsident Jens Ulbricht ist überraschend zurückgetreten. Für den Laola-Geschäftsführer wird Andreas Bascha kommissarisch bis zur Neuwahl im September diese Position begleiten. „Jens Ulbricht war mit einigen Mehrheitsentscheidungen im Präsidium nicht einverstanden“, teilte Jürgen Neumann auf SZ-Anfrage mit.

Wie viele der acht Partien in der Kreisoberliga Westlausitz stattfinden können, stand am Donnerstag noch nicht fest. Am vergangenen Wochenende fiel die Hälfte der Spiele aus. Die Partie von Spitzenreiter SV Zeißig fand allerdings statt. Der abstiegsbedrohte Gastgeber Pulsnitz kam dabei mit 0:6 unter die Räder. Zeißig führt nach wie vor souverän mit 43 Punkten die Tabelle an. Zweiter ist der Königswarthaer SV mit 31 Zählern. Der nächste Dreier ist fast schon gewiss, denn am Sonnabend ab 16 Uhr erwartet der Spitzenreiter das Tabellenschlusslicht SG Wilthen. Königswartha muss erst am Sonntag ran und hat ab 11 Uhr Heimrecht gegen den DJK Blau-Weiß Wittichenau.

In der Torjägerliste führt nach wie vor Franz Rösner vom LSV Bergen, der in den bisherigen 15 Punktspielen seines Vereins 22 Treffer erzielte. Alleiniger Zweiter ist Andreas Kober vom Spitzenreiter Zeißig, der mittlerweile 16 Tore auf dem Konto hat. Kober nutzte den Tag des offenen Tores in Pulsnitz zu zwei Treffern und zog damit an Peter Domaschke (Ralbitz/Horka) und seinem Zeißiger Teamkollegen Rostam Geso vorbei, die beide bisher 15 Tore erzielten. Auch Geso traf in Pulsnitz, allerdings nur einmal.

