Einheit schießt viele Tore Kamenz gewinnt zweimal klar. Angreifer geht nach Österreich. Heine und Sobe treffen dreifach.

Überraschend hat Ondrej Novotny den SV Einheit Kamenz verlassen. Das bestätigte der Oberliga-Aufsteiger vor dem Testspiel gegen die A-Junioren des FC Oberlausitz Neugersdorf (5:0). „Ondrej hat um Auflösung seines Vertrages gebeten und der Verein hat dem Wunsch des Spielers entsprochen“, sagte Geschäftsstellenleiter Frank Terks. Novotny, der zukünftig bei Hartl Haus SC in Österreich unter Vertrag stehen wird, spielte zwei Jahre für den SV Einheit und erzielte in der Aufstiegssaison vier Punktspieltore für die Lessingstädter.

Im Test gegen den Neugersdorfer Nachwuchs erzielten Rico Tänzer (18.), Sebastian Heine (33., 38., 62.) und Stefan Höer (75.) die Tore. Nur wenige Stunden später wurde der LSV Neustadt/Spree mit dem gleichen Ergebnis bezwungen. Martin Sobe glänzte als dreifacher Torschütze (21., 42., 75./Foulelfmeter). Eric Prentki (81./Foulelfmeter) und Karel Vrabec (86.) trafen in der Schlussphase der Partie. „Unser Spiel sah besser aus als am Tag zuvor, weil unsere Zuspiele genauer waren“, schätzte Trainer Frank Rietschel ein, der erfreut registrierte, dass Stefan Höer nach seiner langen Verletzungspause immer besser in Form kommt.

Bereits am Dienstagabend duelliert sich der Oberligist erneut mit einem Neugersdorfer Team. Diesmal empfängt der SV Einheit die Regionalliga-Reserve des FCO, die in der Landesklasse Ost in der Vorsaison als Aufsteiger Vierter wurde. Angepfiffen wird die Begegnung um 18.30 Uhr. „Ab jetzt beginnt der Feinschliff und wir arbeiten an der Spritzigkeit sowie der Taktik“, sagt Rietschel. Die Partie des Bischofswerdaer FV bei der U 21 von Slovan Liberec musste nach 62 Minuten aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden. Die Schiebocker führten zu diesem Zeitpunkt mit 1:0.

Interessante Meldungen gibt es von einigen anderen Oberligisten. So setzte sich Inter Leipzig gegen Regionalligist FCO Neugersdorf mit 1:0 durch, wobei auch dieser Test nach 78 Minuten aufgrund eines Unwetters abgebrochen wurde. Einen der Hauptkonkurrenten im Kampf um den Staffelsieg dürfte für die Bischofswerdaer der VFC Plauen werden, der mächtig „aufgerüstet“ hat. Unter anderem kam mit Patrik Schlegel aus Halberstadt der Oberliga-Torschützenkönig von 2015/16. Und Routinier Daniel Rupf, 2015 bei Budissa Bautzen und zuletzt in Auerbach unter Vertrag, soll nun Regie bei den Vogtländern führen. (js)

