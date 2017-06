Einheit plant zweigleisig Die Kamenzer warten auf die Verbandsentscheidung, ob sie als Vizemeister aufsteigen.

© Uwe Soeder

Fußball-Landesliga. Für den SV Einheit Kamenz steht das letzte Punktspiel in der Fußball-Landesliga an. Die Mannschaft von Trainer Frank Rietschel gastiert am Sonnabend ab 15 Uhr beim tabellendritten FC Grimma. Die Lessingstädter sind bereits Vizemeister und am letzten Spieltag spielfrei. Unklar ist derzeit, in welcher Liga die Rietschel-Schützlinge in der Saison 2017/18 antreten. Der Rückzug des SV Germania Schöneiche (Oberliga Nord) und die Tatsache, dass aus der Thüringenliga kein Verein in die 5. Liga aufsteigen will, sorgt dafür, dass wohl der sächsische Vizemeister nachrückt.

In den Statuten des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV) heißt es dazu: „Wird die maximale Anzahl der Mannschaften (32) in der Oberliga Nord und Süd nicht erreicht, so erhöht sich die Anzahl der Aufsteiger aus den Landesverbänden. Die Rangfolge, welcher Landesverband den Vorrang zur Meldung erhält, regelt sich nach den seniorenmitgliedsstärksten Landesverbänden laut DFB-Mitgliederstatistik 2016.“ Dort steht Sachsen auf Platz eins.

Dennoch gibt es für die Kamenzer, die in den letzten Jahren zweimal ihren Aufstiegsverzicht erklärt hatten, noch einige Unwägbarkeiten. So müssen beispielsweise der Chemnitzer FC und Rot-Weiß Erfurt die Lizenz für die 3. Liga erhalten. „Grundsätzlich ist es richtig, dass Sachsen als erster Verband einen zweiten Aufsteiger stellt, um die Oberliga aufzufüllen“, sagt Alexander Rabe, beim Sächsischen Fußball-Verband (SFV) für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „Endgültige Gewissheit haben wir aber erst nach der Tagung des NOFV-Spielausschusses am Freitag.“

Eine weitere Aussage von Rabe wirft eine zusätzliche Frage auf: „Der SFV kennt aber die Bewerbungsunterlagen von Kamenz nicht.“ Und die bezogen sich tatsächlich auf die Tatsache, dass der SV Einheit den Titel des Landesmeisters holt. Inzwischen hat sich der Verein aber aufgrund der geänderten Konstellation dazu bekannt, in der kommenden Saison in der Oberliga zu spielen, sollte es dieses Hintertürchen geben. Es bleibt dabei, derzeit müssen die Kamenzer zweigleisig planen.

