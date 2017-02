Einheit kickt für krebskranke Kinder Bei einem Vereins-Turnier am Wochenende wird in Kamenz Geld für den Verein Sonnenstrahl gesammelt. Dank zahlreicher Sponsoren.

Die Idee ist einfach aber gut: Für jedes Tor, welches der Nachwuchs des SV Einheit Kamenz beim hauseigenen Fußball-Cup am Wochenende schießt, gibt’s einen Euro. Dieses von den Kindern und Jugendlichen erkämpfte Geld behalten die Nachwuchsfußballer aber nicht. Es kommt krebskranken Altersgenossen zugute.

„Es war schon lange Zeit unser Wunsch, so ein Turnier zu organisieren“, verrät Einheit-Präsident Thorsten Edelmann. Dass es nun stattfinden kann, verdanke der 621 Mitglieder zählende Sportverein einer engagierten Truppe um Trainer Dirk Simmang, berichtet das Vereinsoberhaupt. „Es ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, so ein zweitägiges Turnier über alle Altersklassen zu planen und umzusetzen.“ Als Schirmherr konnten die Organisatoren den ehemaligen Fußball-Nationalspieler und Dynamo-Dresden-Kicker Steffen Heidrich gewinnen. „Er wird an diesem Sonnabend beim Spiel der E1-Jugend ab 15.30 Uhr vor Ort sein“, weiß Dirk Simmang. Neben Steffen Heidrich unterstützen zahlreiche Sponsoren das Turnier. Allen voran die Gersdorfer Firma Galand-Gebler als Hauptsponsor. Immerhin muss der Verein für diese zweitägige Sportveranstaltung mehrere Tausend Euro für Hallengebühren, Pokale und anderes aufbringen.

Die Idee weitertragen

Beim Galand-Cup geht es um mehr, als nur um Sport, macht Thorsten Edelmann deutlich. Der Verein will darauf aufmerksam machen, „dass es nicht nur schöne Seiten im Leben gibt, die wir gern genießen“, sondern auch Schicksalsschläge, die es zu verkraften gilt. Gut, wenn man da nicht alleingelassen wird. Der Verein Sonnenstrahl Dresden ist beispielsweise so eine Truppe. Sie kümmert sich um krebskranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien. Der Kamenzer Jörg Demski gehört dazu. Deshalb unterstützt er das Turnier. „Mir geht es darum, die Arbeit des Sonnenstrahls bekannter zu machen“, so der Kamenzer Steinmetz. Deshalb freut es ihn, dass nach der tollen Gemeinschafts-Aktion die er mit Tomogara und der Ewag zum Forstfest organisierte, jetzt auch andere Kamenzer Vereine auf ihn zukommen. Wenn dabei noch Spenden fließen, sei das umso besser. Immerhin verursachen Krebserkrankungen und ihre Behandlungen hohe seelische und materielle Belastungen, die eine Familie allein kaum verkraften kann.

Dass bei Einheit Kamenz Kinder und Jugendliche einen besonderen Stellenwert einnehmen, lässt nicht nur an der Mitgliederzahl festmachen. Nur rund 200 der 621 Mitglieder sind Erwachsene. Einheit engagiert sich auch darüber hinaus für die Jüngsten. Zum Beispiel beim von Dirk Simmang geleiteten Projekt „Kita fit“, von dem drei Kindereinrichtungen profitieren. Dort gehe es nicht darum, Kindern Fußballspielen beizubringen – auch wenn die Abteilung Fußball die unbestritten größte bei Einheit Kamenz ist. Vielmehr will der Verein auf spielerische Weise den Bewegungsdrang der Jüngsten unterstützen und fördern. Auf qualitativ hohem Niveau. Vereinsmitglieder betreuen auch Ganztagsangebote an Schulen. Und auch das Turnier zugunsten des Sonnenstrahl e.V. passt in dieses Engagement. Thorsten Edelmann freut sich über den Enthusiasmus der Vereinsmitglieder, Eltern und Sponsoren. „Ein Verein lebt davon, dass alle mitmachen.“ Schön wäre es, wenn viele Zuschauer dies honorieren würden – Sonnabend ab 8.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule am Forst und Sonntag ab 8.30 Uhr in der Sporthalle am Flugplatz. Der Eintritt ist frei.

