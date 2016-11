Einheit Kamenz will Serie ausbauen Spannende Spiele gibt es in der Fußball-Landesliga - unter anderem für Spitzenreiter SV Einheit Kamenz.

© dpa

Fußball. Interessant ist die Konstellation am zwölften Spieltag der Fußball-Landesliga allemal. Schließlich stehen sich mit dem FC Eilenburg (2.) und der BSG Stahl Riesa (5.) sowie dem VfL Pirna-Copitz (3.) und dem FC Grimma (4.) vier Titelanwärter in direkten Duellen gegenüber. Spitzenreiter SV Einheit Kamenz rangiert einen Punkt vor Eilenburg und erwartet am Sonnabend ab 14 Uhr den tabellendreizehnten FC Lößnitz im heimischen Stadion der Jugend. „Natürlich wollen wir unsere Siegesserie verlängern“, sagt Trainer Frank Rietschel. „Ich hoffe, meine Jungs gehen auch dieses Heimspiel wieder konzentriert an. Für die Favoritenrolle bekommen wir keine drei Zähler.“ Zuletzt gewann sein Team sechs Partien hintereinander und kam dabei auf ein Torverhältnis von 20:2. Die Lößnitzer warten auswärts noch auf den ersten Dreier (zwei Remis, drei Niederlagen), aber in Grimma (1:2) und in Eilenburg (1:1) brachten sie die Favoriten in arge Bedrängnis. (js)

zur Startseite