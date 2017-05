Einheit Kamenz plant zweigleisig Die Aufstiegsfrage wird im Juni endgültig geklärt. Heimspiel am Sonnabend gegen Zwenkau.

Fußball-Landesliga. Noch vier Punktspiele liegen in der Fußball-Landesliga vor den Kamenzern. Der Vizemeistertitel scheint den Lessingstädtern sicher, denn der Tabellendritte FC Grimma hat bereits zehn Punkte Rückstand auf Einheit. An der Spitze dürfte der ungeschlagene FC Eilenburg nichts mehr anbrennen lassen. Fünf Zähler Vorsprung und die deutlich bessere Tordifferenz gegenüber Kamenz sprechen eine deutliche Sprache. Offen ist, ob der sächsische Vizemeister auch in die Oberliga aufsteigen darf. Sollte der FC Carl Zeiss Jena den Sprung in die 3. Liga schaffen, gibt es Relegationsspiele der beiden NOFV-Oberligazweiten (Nord, Süd). Den dadurch freiwerdenden Platz in der 5. Liga würde der Zweite der Landesliga Sachsen einnehmen. Der SV Einheit muss also bis Anfang Juni zweigleisig planen. Am Sonnabend gastiert der abstiegsbedrohte VfB Zwenkau (13.) im Stadion der Jugend. Der Anpfiff ertönt um 15 Uhr. (js)

