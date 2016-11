Einheit Kamenz marschiert weiter Die Elf von Trainer Frank Rietschel siegt zu Hause gegen Hohenstein-Ernstthal mit 2:0. Der FC Eilenburg bleibt vorn.

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Fußball-Landesliga. Der SV Einheit Kamenz setzt seinen Höhenflug in der Fußball-Landesliga fort. Der Tabellenzweite feierte beim 2:0 (1:0)-Heimerfolg über den VfL Hohenstein-Ernstthal den fünften Punktspielsieg hintereinander – und das mit insgesamt 16:1 Toren. Die Treffer vor 117 Zuschauern markierten der sehr auffällig agierende Martin Kotyza (30.) sowie Tom Grellmann in der 69. Minute.

Einheit-Trainer Frank Rietschel muss neben dem langzeitverletzten Stefan Höer (Kreuzbandriss, Operation steht bevor) nun aber auch längere Zeit auf Florian Wagner verzichten. Der 24-Jährige, der in der Sommerpause aus Heidenau gekommen war, knickte beim Treppensteigen unglücklich um und zog sich einen Bänderriss im Sprunggelenk zu.

„Es war ein verdienter Sieg gegen einen unangenehmen Gegner“, schätzte Rietschel nach Spielschluss ein. Die Gäste waren bei Standards immer gefährlich (Benduhn) – zumal die Lessingstädter es verpassten, schon früh für eine Vorentscheidung zu sorgen. Denn Chancen gab es für Felix Rehor, Ondrej Novotny, Benjamin Gnieser, Sebastian Heine und Franz Häfner zur Genüge.

Sonnabend winkt Tabellenführung

„Bei uns ging viel über die rechte Seite, wo Gnieser und Prentki ordentlich Betrieb machten“, lobte der Einheit-Coach. „Ich hoffe, dass wir unseren ordentlichen Lauf weiter beibehalten und auch in den kommenden Wochen konzentriert bleiben.“ Bereits am Sonnabend kann Einheit Kamenz mit einem Sieg in Freiberg wieder die Tabellenführung übernehmen, da die Eilenburger spielfrei sind. (js)

Kamenz: Wochnik - Vrabec, Prentki, Charuza, Brückner, Kotyza, Gnieser (60. Schidun), Grellmann (72. Häfner), Rehor, Ranninger, Novotny (77. Heine).

