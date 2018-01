Einheit Kamenz holt Landskron-Cup Die Lessingstädter gewinnen das Finale gegen Niesky. Gastgeber Budissa Bautzen wird Letzter.

Einheit Kamenz gewinnt in Bautzen den Landskron-Cup. © Torsten Zettl

Bautzen. Einen etwas überraschenden Verlauf nahm am Sonnabend die 19. Auflage des Landskron-Cups in der Bautzener Schützenplatzhalle. Nach den insgesamt zwölf Vorrundenspielen fand sich Titelverteidiger FSV Budissa Bautzen in der Gruppe A auf dem dritten und letzten Tabellenplatz wieder. In den ersten beiden Spielen gegen Oberligist SV Einheit Kamenz und Landesligist FV Eintracht Niesky gelang den Gastgebern jeweils nur ein 2:2-Unentschieden – und mehr als diese zwei Punkte hatte Budissa auch nach den weiteren Partien nicht auf dem Konto.

Kamenz und Niesky trennten sich 1:1 und schlugen anschließend die Bautzener mit 2:1 (Einheit) beziehungsweise 4:2 (Eintracht). Nach den Halbfinalsiegen der Nieskyer über den FCO Neugersdorf (4:1) und dem 6:5 von Kamenz über Neusalza-Spremberg trafen die beiden Erstplatzierten der Vorrunden-Gruppe A im Endspiel erneut aufeinander. Und da machte das Team von Trainer Frank Rietschel mit einem 3:1-Erfolg den Gewinn des Landskron-Cups perfekt. Oberliga-Kontrahent Bischofswerdaer FV war übrigens in der Gruppe B mit vier Punkten auch nur auf Platz drei hinter Neusalza-Spremberg (7 Pkt.) und Neugersdorf (5 Pkt.) gelandet. Als bester Torhüter des Turniers wurde der Kamenzer Ron Wochnik geehrt, bester Spieler war Ralf Marrack (Neusalza-Spremberg).

Erfolgreich Titelverteidigung

Die SG Weixdorf hat derweil ihren Titel beim vereinseigenen Hallencup erfolgreich verteidigt. Im Finale gab es in der Gerhard-Grafe-Sporthalle einen 3:2-Sieg nach Neunmeterschießen gegen den BSC Freiberg. Platz drei belegte der brandenburgische Landesligist VfB Hohenleipisch nach einem 6:5-Erfolg gegen den FV 06 Laubegast. Bester Torschütze der Veranstaltung war Philipp Wappler aus Laubegast. Der Ex-Weixdorfer Robert Lauterbach traf fünfmal im Trikot des Radebeuler BC. Maximilian Groß von den Gastgebern war vierfach erfolgreich. Die Ehrung für den besten Turnierspieler konnte der Weixdorfer Jawad El Attar einheimsen, bester Torwart war Rico Thomas aus Freiberg. „Die Halle war voll, es wurde sehr ansprechender und fairer Fußball dargeboten. Freiberg und Hohenleipisch, die zum ersten Mal teilnahmen, waren eine echte Bereicherung“, zog der Weixdorfer Spielbetriebsleiter Steve Maschik am Ende eine positive Bilanz.

Der Radeberger SV konnte sich derweil mit einem Sieg in der Gruppe drei für die Finalrunde des Dresdner Hallenmasters qualifizieren. Zwar verloren die Bierstädter im letzten Spiel gegen den Gruppenzweiten TSV Rotation mit 0:2, konnten sich aber trotzdem die Spitzenposition im Klassement sichern. Als einziger Vertreter der Stadtliga A schaffte die Reserve von der SG Weixdorf den Sprung in die Endrunde, die am 10. Februar in der EnergieVerbund Arena ausgetragen wird.

In Radeberg machte derweil außerhalb des Turniers eine unerwartete Nachricht die Runde. Torjäger Tim Walter, der in der Stadtoberliga bisher 13 Saisontreffer erzielt hat, wird in der Rückrunde nur noch für die zweite RSV-Mannschaft auflaufen. „Es gab Unstimmigkeiten. Ich will in der Zweiten wieder den Spaß am Fußball zurückgewinnen“, erklärte der 25-Jährige. (ck/jj)

