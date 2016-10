Einheit Kamenz gastiert in Niesky Die Gastgeber sind noch ohne Sieg und wollen sich für das Debakel im Landespokal revanchieren.

Der Kamenzer Stürmer Stefan Höer (links) – hier beim Sachsenpokalspiel gegen Zwickau im Duell mit René Lange – wird seinem Team leider länger fehlen. © Kerstin Pravemann

Fußball-Landesliga. Warum der Sächsische Fußball-Verband (SFV) den 7. Spieltag der Landesliga auf das Pokal-Wochenende gelegt hat, bleibt ein Rätsel. So gehen nur drei Begegnungen über die Bühne. Einheit Kamenz gastiert am Freitag um 20 Uhr beim Aufsteiger FV Eintracht Niesky. Beide Mannschaften standen sich in dieser Saison bereits in einem Pflichtspiel gegenüber.

Am 19. August fand im Kamenzer Stadion der Jugend das Zweitrundenspiel im Sachsenpokal statt und Einheit siegte mit 7:1 (3:1). Dreifacher Torschütze war damals Karel Vrabec. Der Routinier steht Trainer Frank Rietschel nach einer Rotsperre in Niesky wieder zur Verfügung. Auch Sebastian Heine, aus dem gleichen Grund für die letzten beiden Punktspiele gesperrt, darf spielen. Dagegen wird Stefan Höer (Kreuzbandriss) erst zur Rückrunde wieder einsatzbereit sein.

Niesky steht aktuell nur auf Rang 14, hat aber auch erst vier Begegnungen absolviert (zwei Remis, zwei Niederlagen). Die Kamenzer haben drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zu Buche stehen und sind Tabellenfünfter. „Wir wissen um die Heimstärke der Eintracht und werden nicht halbherzig an diese Aufgabe herangehen“, verspricht Rietschel. Er und seine Jungs sind gewarnt. Grimma und Eilenburg, beide zurzeit noch ohne Niederlage und die Landesliga anführend, kamen am 1. und 2. Spieltag nicht über ein Unentschieden in Niesky hinaus. (js)

