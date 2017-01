Einheit Kamenz bezwingt Budissa Der Landesligist überrascht den Regionalligisten. Sebastian Heine erzielt das goldene Tor zum 3:2.

Eine Szene vom Testspiel zwischen Kamenz und Budissa. Hier kommt der Bautzener Josef Müller (rechts) auf dem immer rutschiger werdenden Kunstrasenplatz im Stadion der Jugend bei einem Abspiel ins Straucheln. Am Ende unterlag Budissa mit 2:3. © Torsten Zettl

Fußball. In einem Testspiel behauptete sich Landesligist SV Einheit Kamenz am Dienstag trotz eines 0:2-Rückstandes gegen Regionalligist FSV Budissa Bautzen mit 3:2. Die Partie war in die Lessingstadt verlegt worden, weil der Kunstrasenplatz im Stadion der Jugend für ordentliche Bedingungen sorgte. Allerdings wurde das Geläuf mit zunehmender Spielzeit immer rutschiger. Maik Salewski (26.) und Daniel Hänsch (33.) hatten die gute Auftaktphase der Spreestädter mit zwei Treffern gekrönt. Noch vor dem Seitentausch verkürzte Benjamin Gnießer in der 39. Minute.

Im zweiten Abschnitt drehte Einheit das Spiel komplett. Franz Häfner (51.) und Sebastian Heine (76.) erzielten zwei weitere Tore für die Kamenzer. Letztlich wäre wohl ein Remis gerechter gewesen. Einheit-Coach Frank Rietschel war mit dem Auftritt seiner Schützlinge „sehr zufrieden“. Immer wieder forcierte der Sechstligist das Spiel über die Außenbahnen und hatte mit Ron Wochnik einen ganz starken Keeper an diesem Abend zwischen den Pfosten. Budissa testet am Sonnabend ab 14 Uhr beim Liga-Kontrahenten in Auerbach. Kamenz gastiert bereits am Freitagabend ab 19 Uhr beim Landesklässler FSV Neusalza-Spremberg. (js)

zur Startseite