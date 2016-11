Einheit gewinnt Schlammschlacht Die Kamenzer setzen sich trotz katastrophaler Platzverhältnisse in Zwenkau souverän 4:2 durch.

Fußball-Landesliga. Der SV Einheit Kamenz führt auch nach dem 13. Spieltag der Fußball-Landesliga die Tabelle an. Zunächst hatte der weiter ungeschlagene FC Eilenburg am Freitagabend mit einem 2:0 (1:0)-Heimsieg über Kickers Markkleeberg vorgelegt, einen Tag später zog der Spitzenreiter mit einem 4:2 (1:1) in Zwenkau nach. Es war der achte Sieg infolge der Lessingstädter, die damit weiterhin einen Zähler vor Eilenburg rangieren.

Um es vorweg zu nehmen. Der Nebenplatz in Zwenkau präsentierte sich in einem katastrophalen Zustand und so wurden die 90 Minuten zu einer Schlammschlacht. Trainer Frank Rietschel änderte seine Startelf nur auf einer Position: Benjamin Gnieser spielte für Tom Grellmann, der diesmal pausieren durfte. „Uns wurde nichts geschenkt und wir mussten richtig beißen. Meine Jungs haben einen tollen Charakter bewiesen, den Kampf angenommen und nach der Pause eiskalt zugeschlagen“, freute sich Frank Rietschel. Sebastian Heine (14., 60.), Roman Brückner (54.) und Franz Häfner (62.) trafen für die Kamenzer, Alexander Jahr (29.) und Felix Habeland (88./Foulelfmeter) für die Platzbesitzer. Schon vor der Pause hätten die Gäste führen können, aber Sebastian Heine versiebte seine zweite Chance und Spielmacher Martin Kotyza scheiterte an der Querlatte des Zwenkauer Tores. „Es war klar, dass an diesem Tag kein Schönheitspreis vergeben wird“, so Rietschel. Roman Brückner übrigens bereitete sich mit dem 2:1 selbst das schönste Geburtstagsgeschenk. Der 2014 aus Bischofswerda gekommene Mittelfeldspieler hatte am vergangenen Mittwoch seinen 28. Geburtstag gefeiert.

Kampfansage bei Weihnachtsfeier

„Wir werden uns jetzt in aller Ruhe auf das Spitzenspiel kommenden Samstag gegen den FC Grimma vorbereiten und wollen unsere Siegesserie auch gegen die Muldestädter fortsetzen“, blickt Frank Rietschel voraus. Trainer und Spieler stimmten sich verbal schon einmal bei der vorgezogenen Weihnachtsfeier auf das kommende Wochenende ein. Zur gleichen Zeit gastiert dann übrigens Verfolger FC Eilenburg beim Tabellenvierten in Pirna-Copitz. Zwei Duelle, die ein wichtiger Fingerzeig für den Endkampf in der Hinrunde sein können. (js)

Kamenz: Wochnik – Vrabec, Charuza, Brückner, Prentki, Gnieser (76. Herzig), Kotyza, Häfner, Ranninger (84. Wocko), Heine (61. Rehor), Novotny.

