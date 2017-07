Kommentar Eingriff ins Private Nina Schirmer zu Drohnenflügen über Wohngebieten.

© Ronald Bonss

Die Anwohner aus Niederlößnitz beschweren sich zu Recht über die Drohne, die schon mehrmals über ihr Haus geflogen ist. Dass sie sich vom Summen des Flugobjekts gestört fühlen, ist das Eine. Viel schwerer wiegt, dass eine Kamera womöglich Aufnahmen von Haus und Hof und den Bewohnern macht. Freilich sind nicht alle Leute, die Drohnen fliegen lassen, automatisch Spanner. Den allermeisten ist es egal, was bei Oma Meier auf dem Mittagstisch steht. Aber allein der Gedanke, dass jemand eben doch nicht nur spektakuläre Luftaufnahmen von der Landschaft machen will, hinterlässt ein mulmiges Gefühl. Leute, die sich nicht an das Überflugsverbot über Wohngebieten halten, bringen damit die ganze Szene in Verruf. Jeder muss selbst entscheiden können, wie viel er von sich und seinem Grundstück zeigen will. Wer sich hinter einer großen Hecke verschanzen möchte, soll das tun dürfen. Wer sein Haus nur von vorne streichen und von hinten, wo es keiner sieht, vergammeln lassen will, bitteschön. Wer sich nackt in seinem abgeschirmten Garten sonnen will, darf keine Angst haben müssen, dabei gefilmt zu werden.

