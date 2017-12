Fußball Eingewechselter Wolf rettet Stahl Die Elbestädter erkämpfen bei Angstgegner Niesky durch ein Last-Minute-Tor des Routiniers einen wichtigen Punkt.

Jerome Wolf (links), hier im Hinspiel im August, erlöste Stahl Riesa am Sonnabend bei Eintracht Niesky in letzter Minute mit dem Ausgleich zum 1:1. © Ronny Belitz

Riesa/Niesky. „Kann Stahl den Höhenflug von Niesky stoppen?“ Auf der Homepage der BSG, vor allem aber unter den Fans, wurde diese Frage vor dem Auswärtsspiel am Sonnabend auf dem Kunstrasenplatz in Niesky vehement gestellt. Die Gemütslage der Elbestädter hinsichtlich des Kontrahenten fiel nicht unbedingt euphorisch aus. Denn: In den beiden bisherigen Pflichtspielen gegen die Eintracht hatte das Team von Trainer Daniel Küttner verloren. Dem 3:4 (nach 3:1-Führung) zum Saisonauftakt folgte gleich danach ein 1:3 im Landespokal. Zudem ist Niesky seit einigen Wochen im Aufwind. Erst trennte sich der Verein von Trainer Uwe Kuhl. Unter dem neuen Coach Paul Neumann folgten drei Siege und zwei Unentschieden.

Am Nimbus des Ungeschlagen-Seins unter dem neuen Trainer änderte sich auch am Sonnabend nichts. Am Ende trennten sich die Mannschaften mit einem 1:1 – ein Punkt, der keinem der beiden Teams wirklich weiterhelfen dürfte. Niesky bleibt als Achter in der unteren Tabellenhälfte. Stahl Riesa hat als aktueller Sechster zwei Zähler im Kampf um den Anschluss an die Podiumsplätze verloren.

60 Zuschauer wollten bei schwierigen Witterungsbedingungen das Spiel sehen. Sie mussten bis zur 50. Minute auf Zählbares warten, ehe der mit jetzt neun Toren erfolgreichste Torschütze seiner Mannschaft Jonathan Schneider, zum 1:0 einnetzte. Doch Stahl Riesa kämpfte bis zur buchstäblich letzten Sekunde. Das wurde belohnt – ausgerechnet der lange verletzte und erst Mitte der zweiten Hälfte eingewechselte Jerome Wolf traf für die Küttner-Schützlinge in der letzten Minute zum Ausgleich. Letztlich ein verdienter Punkt.

Jetzt geht es erstmal in die Weihnachtspause. Nach zwei Hallenturnieren wollen die Stahler schon am 20. Januar wieder auf dem Rasen testen – gegen den FV Gröditz. Vier weitere Spiele vor dem Punktspielauftakt sind geplant, darunter unter anderem gegen den Bischofswerdaer FV und den FC International Leipzig.

