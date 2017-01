Eingeschränkter Rodelspaß Die historische Bahn am Löbauer Berg wird nicht mehr gepflegt. Rodeln kann man in der Stadt trotzdem.

Enrico Exner und sein Sohn Maximilian aus Löbau nutzen gern die Skiwiese in Löbau Ost.In der Nähe befindet sie die alte Rodelbahn, die derzeit nicht genutzt werden kann. © Susanne Sodan

Rund um Löbau liegt jede Menge Schnee, und die Wintersportler sind unterwegs, ob auf Skiern oder Schlitten. Einen ganz bestimmten Winterspaß vermissen die Löbauer aber offensichtlich. „Die alte Rodelbahn auf dem Löbauer Berg kann man leider nicht nutzen“, beklagte jetzt ein Löbauer gegenüber der SZ. Sie sei nicht hergerichtet, daher holprig und mit Gestrüpp zugewachsen. Auch enttäuschte Familien haben die SZ-Mitarbeiter bei ihren Recherchen zum Thema Rodeln schon an der alten Bahn im Wald angetroffen.

Die Rodelstrecke hat tatsächlich eine interessante und vor allem lange Geschichte, wie SZ-Recherchen ergaben. Insgesamt ist sie früher einmal über einen Kilometer lang gewesen. Angelegt wurde sie 1909 und galt damals als eine der längsten Rodelstrecken in ganz Ostsachsen. Wegen ihrer Historie ist sie sogar als Kulturgut anerkannt. 2009 wurde sie – zusammen mit dem ganzen Löbauer Berg – vom Landesamt für Denkmalpflege in die Liste der Kulturdenkmäler aufgenommen.

Dementsprechend war sie auch flottgemacht worden. Das war etwa in der Zeit, als auch der Honigbrunnen saniert und wieder eröffnet wurde, also vor rund zehn Jahren. Sie war von Steinen, Geröll und Wildwuchs befreit und wieder aufgebaut worden. Der Wiederaufbau der Rodelbahn war vom Stadtrat bereits im Jahr 1994 innerhalb eines Entwicklungskonzeptes für den Löbauer Berg beschlossen worden. Nun wird sie nicht mehr gepflegt. „Sie müsste frei geschnitten werden. Das hat aber in der letzten Zeit niemand mehr gemacht“, bestätigt Stadtsprecherin Eva Mentele auf Nachfrage der SZ.

Das Problem: Die Stadt hat viel Arbeit für ihre Bauhofleute im Stadtgebiet. Und die Sträucher an der Rodelbahn müssten kurzfristig verschnitten werden, kurz bevor die Rodelsaison startet. „Sonst wächst ja wieder alles zu“, so die Rathaussprecherin. Auch sie erinnert sich aber noch gut daran, wie toll es auf der sanierten Rodelbahn war. So hatte es mehrfach organisierte Rodelwettbewerbe gegeben, sogar Nachtrodeln wurde angeboten. Das hatte das Team vom Berggasthof „Honigbrunnen“ organisiert. Auch in früheren Jahrzehnten war die Bahn schon bei den Löbauern beliebt, wie ein älterer Einwohner erzählt. „Es ist schade, dass sie nicht mehr gepflegt wird“, bedauert er.

Ursprünglich führte die historische Rodelbahn einmal vom Gusseisernen Turm, vorbei am Gasthof Honigbrunnen und weiter bis zur Skiwiese. Diese wird mittlerweile von vielen Schlittenfahrern genutzt. „Es ist ja nicht so, dass man in Löbau nicht rodeln könnte“, sagt Eva Mentele. Neben der Skiwiese gibt es weitere Hänge, zum Beispiel in Löbau Nord.

