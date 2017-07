Eingeschränkte Auskunft im Rathaus

Der Behördengang könnte am kommenden Montag und Dienstag etwas mühsam werden. Wie die Freitaler Stadtverwaltung mitteilt, wird an diesen beiden Tagen die Software aktualisiert. Deswegen kann es zu Einschränkungen bei der Auskunftserteilung, insbesondere bei Fragen zu Steuern, Gebühren und Entgelten sowie bei Einzahlungen in der Stadtkasse im Rathaus Freital-Deuben kommen. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis. (SZ)

zur Startseite