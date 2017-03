Handballer des Jahres Eingebaute Torgarantie Erik Riedel gehört zu den größten Talenten des Waldheimer Handballs.

Wurfgewaltig vorm gegnerischen Tor: VfL-Spieler Erik Riedel. © Dietmar Thomas

Er hat eine eingebaute Torgarantie, denn die Ausbeute von 117 Treffern in 17 Spielen spricht Bände: Erik Riedel, Rückraumspieler des VfL Waldheim 54. Seit Erik in der Verbandsliga Ost, in der er die zweite Saison im Stamm spielt, hat der Aufbauspieler eine tolle Entwicklung genommen, sodass ihm im Waldheimer Handball die Zukunft gehört. Dass es eine solche gibt, dafür sorgt der 23-Jährige allerdings auch neben dem Spielfeld. Denn als Trainer der A-Jugend konnte er gemeinsam mit René Schuricht in dieser Saison den Chemnitzer Bezirksmeistertitel bejubeln.

Auch aus diesem Grund ist Erik Riedel bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Handballer des Jahres 2016/17“ nominiert. (DA/dwe)

