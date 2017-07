Eingangshalle wird jetzt fertig Ab August können die Räumlichkeiten im Schloss Hirschstein wieder ohne bauliche Einschränkungen genutzt werden.

Schloss Hirschstein an der Elbe bei Meißen. © Archiv/Robert Michael

Die Bauarbeiten in der Eingangshalle von Schloss Hirschstein werden im Monat Juli abgeschlossen, so dass ab August die Räumlichkeiten des Schlosses wieder ohne bauliche Einschränkungen genutzt werden können. Das teilt die Gemeindeverwaltung Hirschstein mit. Wie Christine Gallschütz vom Heimat- und Förderverein „Oberes Elbtal“ am Donnerstag sagte, sind nur noch ein paar Malerarbeiten zu erledigen. Auch einige Lampen müssen noch angebracht werden.

Demnächst kann der vom Heimat- und Förderverein betriebene Infopunkt wieder vollumfänglich genutzt werden. Dies war während der Bauphase nur sehr eingeschränkt möglich. (SZ)

