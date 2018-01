Einfamilienhaus in Mulkwitz steht in Brand

Das Haus in Mulkwitz wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Es ist derzeit nicht bewohnbar. © Joachim Rehle

Schleife. In der Nacht zum Sonnabend stand im Schleifer Ortsteil Mulkwitz ein Einfamilienhaus in Brand. Wie die Polizei berichtet, wurde die Feuerwehr gegen 2 Uhr alarmiert. Insgesamt seien 14 Einsatzfahrzeuge aus allen umliegenden Gemeinden im Einsatz gewesen. Dennoch erlitt das Haus an der Neustädter Straße erheblichen Schaden, es ist derzeit unbewohnbar.

Die Bewohner hielten sich zum Zeitpunkt des Brandes auswärts auf, verletzt wurd niemand. Ein Brandursachenermittler soll zum Einsatz kommen, bisher gibt es noch keine Angaben zur möglichen Entstehungsursache des Feuers. Der Einsatz der Feuerwehr war in den Morgenstunden beendet, eine Brandwache verblieb vor Ort. Am Sonnabendvormittag berichtete die Polizei von Glutnestern, die wieder aufflammten und erneut ein Löschfahrzeug auf den Plan riefen. (szo)

