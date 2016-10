Einfamilienhaus brennt in Weißenberg Zwei Menschen haben sich bei dem Feuer verletzt. Vier Wehren waren im Einsatz.

Symbolbild. © Uwe Soeder

Zu einem Brand ist die Feuerwehr am Sonntagvormittag nach Weißenberg ausgerückt. An der Mühlbergstraße brach aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer im Wohnzimmer eines Einfamilienhaus aus. Nach Angaben von Polizeisprecherin Martyna Fleischmann mussten die Hausbewohner – ein 26-jähriger Mann und eine 22-jährige Frau – mit leichten Verletzungen und wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Mitglieder der Feuerwehren aus Weißenberg, Maltitz, Nostitz und Gröditz löschten die Flammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. (szo)

