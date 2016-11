Einfamilienhaus brennt in Hörnitz

Kurz vor neun Uhr wurde die Feuerwehr am Sonnabend zu einem Hausbrand in Hörnitz gerufen. © xcitepress/dj

Bertsdorf-Hörnitz. Am Sonnabendmorgen kam es in einem Wohnhaus in Hörnitz zu einem Brand. Das Feuer hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Gebäudes an der Bertsdorfer Straße ausgebreitet. Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften wurden kurz vor neun Uhr alarmiert.

Wie die Polizei auf SZ-Nachfrage mitteilte, war der Bewohner zum Zeitpunkt des Brandes außer Haus. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Angaben vor. Das Gebäude sei derzeit allerdings unbewohnbar, berichtete die Polizei. (szo)

