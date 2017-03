Einfamilienhaus auf vier Rädern Eins der teuersten Autos der Welt gibt es ab sofort in Radebeul zu kaufen.

Schickes Auto, schicke Frau – Sibylle Thomas-Göbelbecker mit der neuesten Kreation britischen Automobilbaus. © Arvid Müller

Rolls Royce – bei dem Namen verdrehen viele die Augen. Manche, weil sie vom britischen Glanz fasziniert sind und ihn sich sogar leisten können, andere, weil sie diese Dimensionen von Auto übertrieben finden. Fakt ist, in Radebeul ist eines der vier Autohäuser in Deutschland, wo die Edelkarossen angeboten werden. Und bei Thomas Automobile an der Meißner Straße gibt es ab sofort die jüngste Kreation mit der geflügelten Figur auf der Kühlerhaube. Das Sondermodell nennt sich Rolls Royce Dawn, ist ein Cabrio, das von einem Designerteam entworfen wurde und für den vergleichbaren Preis eines Einfamilienhauses, also für schlappe 396 000 Euro, zu haben ist.

Noch gibt es hier keine Bestellungen, sagt Sibylle Thomas-Göbelbecker, die Radebeulerin ist die Inhaberin des Autohauses. Autos der Marke RR aus Radebeul rollen inzwischen in Dresden. Ansonsten kommen die Kunden oft aus Osteuropa, vor allem aus Tschechien. Aber auch nach Afrika und selbst bis nach Laos sei das Edelfahrzeug von hier schon geliefert worden, heißt es von Verkäufer Sören Luthardt. Im vorigen Jahr seien in Deutschland 100 Rolls Royce verkauft worden, reichlich ein Viertel davon in Radebeul. (SZ/per)

