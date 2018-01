Einfamilienhäuser verwüstet Unbekannte Täter drangen am Sonnabend in zwei Einfamilienhäuser in Döbeln ein und stahlen Bargeld.

Hartha/Leisnig. Zwei Einfamilienhäuser waren Ziel von Dieben am Sonnabendnachmittag in Döbeln. Die Täter hebelten zwischen 14.30 und 18.15 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Döbelner Straße in Hartha auf. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Auch in der Jahnstraße in Leisnig nutzten am Sonnabend zwischen 16 und 23.15 Uhr Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses. Die Täter nahmen auch hier gewaltsam den Weg über ein Fenster und gelangten so ins Innere des Hauses. Laut Polizei wurde Bargeld gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 200 Euro beziffert, teilt die Polizei am Sonntag mit. (SZ)

