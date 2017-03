Einfacher zur Arbeit kommen Auch ohne Auto sollen Mitarbeiter das Gewerbegebiet in Kodersdorf erreichen.

Zum Beispiel in der Industriestraße könnten bald Busse halten, um die Mitarbeiter vom Bahnhof oder aus der Stadt nach Kodersdorf zu bringen. © André Schulze

Über 1 500 Menschen arbeiten schon in einer der großen Fabriken am Sandberg, rund 150 kommen mit Sicherheit spätestens im nächsten Jahr hinzu. Das bedeutet viele Leute und fast ebenso viele Autos, die jeden Werktag nach Kodersdorf kommen. Aber die Parkflächen sind knapp.

Und einige Angestellte haben noch ein ganz anderes Problem: Sie sind zum Beispiel als minderjähriger Lehrling noch zu jung um selbst zu fahren oder haben kein eigenes Auto. Bisher ist es für diese Mitarbeiter nicht einfach gewesen, zu ihrem Arbeitsplatz und wieder nach Hause zu kommen. Nicht einmal vom Kodersdorfer Bahnhof aus, weil keine Buslinie durch das Gebiet fährt.

Die Gemeinde hat deshalb im Dezember 2016 eine Studie in Auftrag gegeben, die fast abgeschlossen ist. Diese soll abklopfen, ob Kodersdorf eine Bushaltestelle mehr braucht. Es wäre laut Torsten Hänsch möglich, eine bestehende Buslinie durch das Areal zu leiten. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsverbands Weißer Schöps/Neiße und sitzt nebenamtlich im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Zvon.

Damit der Bushalt kommt, ist in erster Linie wichtig, was die Unternehmen sagen, um deren Mitarbeiter es geht. Zum Beispiel durch Jobtickets müssten sie für sichere Einnahmen für den Verkehrsverbund Zvon sorgen. Außerdem ist interessant, ob die Firmen wirklich viele junge Menschen ausbilden möchten. Damit sich die Verlegungen der Linien für den Zvon lohnen, müssen die Firmen und ihre Mitarbeiter diese Lösung auch nutzen. Wichtig ist auch, dass sich die Unternehmen auf einheitliche Schichtzeiten einigen, um diese mit dem Fahrplan vereinbaren zu können. Die Ergebnisse der Studie bespricht Torsten Hänsch dann zunächst mit allen Geschäftsführern der Unternehmen im Gewerbegebiet. Ein erstes solches Treffen hat es zum Auftakt bereits gegeben, grundsätzlich haben die Firmen also Interesse gezeigt.

Im Moment gibt es zwei Regionalbuslinien, die Kodersdorf verbinden mit Niesky und Görlitz (Linie 138) und mit Rothenburg (Linie 132). Letztere fährt auch über den Bahnhof Kodersdorf und über den Bahnhof Horka. Wenn zumindest eine von beiden Linien über das Gewerbegebiet führe, wäre das Gewerbegebiet auch ohne Auto schon sehr viel besser erreichbar. Dann könnte es auch für mehr Kraftfahrer attraktiv werden, das Auto stehen zu lassen und auf Bus und Bahn umzusteigen.

