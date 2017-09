Handball Einfache Aufgabe Die Neudorf/Döbelnerinnen müssen bei Aufsteiger VfB Bischofswerda antreten. Da scheint ein Sieg Pflicht.

Die Handballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln, am Ball Sandra Laudel, müssen in der Sachsenliga am Sonnabend bei Aufsteiger VfB Bischofswerda antreten. © Dirk Westphal

Die Handballer gehen am Wochenende ihren zweiten Spieltag an. Die Waldheimer Mannschaften hoffen bei ihrem ersten Heimspieltag auf viele Zuschauer. Die Sachsenligahandballerinnen der HSG Neudorf/Döbeln müssen auswärts ran, während die zweite Männervertretung der HSG erneut Heimvorteil genießt.

Sachsenliga Frauen

Nach dem SC Markranstädt II trifft die HSG Neudorf/Döbeln (2./2:0) auswärts beim VfB 1999 Bischofswerda (10./0:2) auf den zweiten Aufsteiger. Die Gastgeberinnen haben sich den Klassenerhalt als Saisonziel gestellt und setzen dabei vor allem auch auf Erfolge in heimischer Halle. Damit ist auch klar, dass sich die HSG auf eine engagierte und siegeswillige Mannschaft einstellen muss. Spielerisch sollte der VfB in der Lage sein, zumindest mitzuhalten. Dennoch ist die HSG der Favorit in dieser Begegnung und sie hat berechtigte Chancen auf den Sieg in fremder Halle. Voraussetzung dafür ist die konsequente Umsetzung der eigenen spielerischen Vorzüge. Trainer Daniel Reddiger gibt sich selbstbewusst. „Wir sind eine etablierte Mannschaft und wollen gewinnen. Dennoch ist Bischofswerda nicht zu unterschätzen, gerade weil nach dem Aufstieg sicher noch etwas Euphorie da ist“, so Reddiger, der auf Isabel Forker und Sarah Eichhorn verzichten muss.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (5./2:0) empfängt den Radebeuler HV (11./0:2). Die in der Vorsaison auf Platz zehn eingekommenen Gäste werden im neuen Spieljahr versuchen, mit stabileren Leistungen nicht wieder in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. Der Gastgeber muss darauf gefasst sein, dass sich der RHV spielerisch besser als zuletzt präsentiert und damit auch kein einfacher Spielpartner ist. Wenn der VfL seine derzeitige gute Verfassung erneut demonstrieren kann, dann dürfte einem Heimerfolg trotz Radebeuler Gegenwehr nichts im Wege stehen. Trainer Mario Piasecki hat keine personellen Probleme und will die Punkte behalten. „Wir müssen die Fehler aus der Vorwoche vermeiden, dann sollte ein Sieg machbar sein“, so Piasecki.

Verbandsliga Männer Staffel West

Aufsteiger HSG Neudorf/Döbeln II (4./2:0) hat erneut Heimrecht und spielt gegen den Zwönitzer HSV 1928 (6./1:1). Mit den Erzgebirgern kommt eine absolute Spitzenmannschaft der Staffel in die Stadtsporthalle. Der amtierende Vizemeister hat sich auch für die neue Saison eine Spitzenposition als Ziel ausgegeben und die Voraussetzungen zur Erfüllung sind real gegeben. Der Neuling ist trotz Heimvorteils der Außenseiter in dieser Partie. Er kann aber unbelastet und ohne großen Druck agieren. Das kann durchaus ein kleiner Vorteil sein. Ob es für die Überraschung eines Sieges für die HSG reicht, hängt auch von der Tagesverfassung der Zwönitzer ab. Können diese ihr Leistungsvermögen hundertprozentig umsetzen, dann wird es für den Gastgeber sehr schwer. Trainer Marc Süße sagte: „Die Zwönitzer waren im vergangenen Jahr Zweiter. Mit einem Punkt wäre ich nicht unzufrieden.“

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (4./1:1) bestreitet sein erstes Heimspiel der neuen Saison gegen den HC Elbflorenz 2006 Dresden (6./1:1). Das ist ein neuer Name, aber keine neue Mannschaft. Die Dresdenerinnen spielten in der Vorsaison als TSV Dresden und Tabellensechster eine gute Rolle. Inzwischen haben sie den Verein gewechselt und bei den Elbflorenzern den Ehrgeiz, wiederum im oberen Tabellenfeld mitzuspielen. Die VfL-Frauen müssen die Kontrahentinnen ernst nehmen und an ihr Leistungslimit gehen. Nur so werden sie diese Heimaufgabe erfolgreich meistern. Trainer Ulf Seeger vermag den Gegner noch nicht so recht einzuschätzen. „Die Mannschaft von Elbflorenz ist neu zusammengestellt. Dennoch wollen wir unser erstes Heimspiel gewinnen“, so Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Der VfL Waldheim 54 II (4./2:0) hat den HSV Mölkau (7./4:0) zu Gast. Nach dem enttäuschenden zehnten Rang im Vorjahr werden die Leipziger das Spieljahr 2017/18 mit neuem Elan und der Zielstellung Verbesserung der spielerischen Leistungen und des Tabellenplatzes angehen. Der Gastgeber geht als amtierender Bezirksmeister und dazu noch in heimischer Umgebung als Favorit in dieses Spiel. Er muss sich aber auf eine gegenüber der Vorsaison verbesserte gegnerische Mannschaft einstellen. Wird das beherzigt und gelingt eine optimale Leistung, dann werden beide Punkte bei den Zschopaustädtern bleiben.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (3./2:0) ist beim Verbandsligaabsteiger BSC Victoria Naunhof (1./2:0) gefordert. Die viele Jahre höherklassig bis in der 2. Bundesliga spielenden Naunhoferinnen sind von diesen Erfolgen mittlerweile schon wieder einige Jahre entfernt. Zuletzt kämpfte der BSC permanent gegen den Abstieg aus der Verbandsliga und zum Ende der letzten Saison wurde dieser Kampf verloren. Nun geht es für Victoria darum, sich in der Bezirksliga zu stabilisieren und einen neuen Anlauf für künftige höhere Aufgaben zu starten. Die personelle Zusammensetzung sowie die gegenwärtige spielerische Verfassung des BSC sind völlig unbekannt, die HSG muss sich aber wohl doch auf eine Mannschaft auf Augenhöhe einstellen. In dieser Begegnung scheint alles möglich zu sein.

Bezirksklasse Frauen Chemnitz

Die HSG Muldental 03 (2./2:0) trifft zu Hause auf den VfB Blau-Gelb 21 Flöha (4./2:0). In eigener Halle wird sich die HSG gegen den Tabellensiebten der Vorsaison bestimmt einiges ausrechnen. Die Gäste stellen ein spielerisch gutes Team und Muldental muss schon eine recht gute Leistung zeigen, wenn das Heimrecht für einen eigenen Sieg genutzt werden soll. Abwegig ist das nicht, es wird aber auch kein Selbstläufer und sicherlich eine schwierige Aufgabe.

Kreisliga Männer Mittelsachsen

Der VfL Waldheim 54 III (8./0:2) hat im Heimspiel gegen die HSG Rochlitz/Geringswalde (3./0:0) gute Aussichten, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Dafür müssen zwei Dinge stimmen, zum einem darf der Gast nicht unterschätzt werden und zum anderen benötigt der VfL eine gelungene spielerische Leistung. Bringen die Waldheimer das hin, dann werden auch beide Zähler in Waldheim bleiben.

Die HSG Muldental 03 (7./0:2) empfängt den VfB Blau-Gelb 21 Flöha (3./0:0). Gegen das abgeschlagene Schlusslicht des Vorjahres sind die Muldentaler in eigener Halle der klare Favorit. Die Gastgeber werden nicht den Fehler begehen, den VfB zu unterschätzen, und somit dürfte auch der HSG-Heimsieg nicht in Gefahr sein.

Busabfahrtszeiten Sachsenliga Frauen HSG Neudorf/Döbeln zum Spiel in Bischofswerda (Anwurf Sonnabend 18 Uhr, Sporthalle Wesenitzsportpark): 15.30 Uhr Feuerwehrhaus Mannsdorf, 15.35 Uhr Körnerplatz Döbeln.

