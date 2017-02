Einfach zum Verzweifeln Seit sieben Jahren sammelt Biathlet Simon Schempp regelmäßig WM-Medaillen – aber noch nie in einem Einzelrennen.

Die ganze Wut muss raus. Nach dem Sprint haut Simon Schempp seinen Stock, über den er kurz vorher gestolpert war, in den Schnee von Hochfilzen. © dpa

Es ist so verlockend, dieses Wortspiel. Man muss den Nachnamen nur ein wenig modellieren, und schon wird aus Schempp der Schemppion. Bei Halbzeit der WM in Hochfilzen kam das Wortkonstrukt noch nicht zur Anwendung, es wartet quasi auf seine Premiere. Dabei hat Simon Schempp bereits eine Goldmedaille gewonnen, gleich zum Auftakt in der Mixed-Staffel. Doch bei aller Aufwertung des jüngsten aller Biathlon-Wettbewerbe durch die Olympia-Weihe: Es ist eben kein Einzelwettbewerb. Nur in solch einem kann man zum Champion werden.

Auf eine Einzelmedaille bei einer WM wartet der Schwabe schon lange, allmählich entwickelt es sich zum Fluch. Seit 2010 sammelte er – mit einer Ausnahme ein Jahr darauf – bei allen Titelkämpfen Medaillen, aber immer mit den Staffeln. In den Solorennen räumten stets andere ab: Arnd Peiffer 2011 und Benedikt Doll am vorigen Samstag holten Gold im Sprint, Erik Lesser 2015 in der Verfolgung.

Dabei, und erst das macht die ganze Sache für Schempp so ärgerlich, ist der Uhinger seit Jahren der Konstanteste im deutschen Team, die unangefochtene Nummer eins. Elf Weltcupsiege hat er gefeiert – mehr als Peiffer und Lesser zusammen. Anfang 2015 war ihm sogar das Kunststück gelungen, drei Rennen in Folge zu gewinnen. Es schien, als bekäme Dominator Martin Fourcade einen echten Konkurrenten. Doch regelmäßig bei den Saisonhöhepunkten verlässt Schempp das Glück.

Wie vor einem Jahr am Holmenkollen in Oslo. Als Mitfavorit angereist, kehrte er mit zwei Silbermedaillen zurück – natürlich wieder mit den Staffeln. „Nach einer längeren Krankheit kam die WM eine Woche zu früh für mich“, sagt er rückblickend. „Dort habe ich pünktlich die schlechtesten Rennen der ganzen Saison abgeliefert. Aber es ist gut zu wissen, dass es dafür Gründe gab.“

Die gab es immer, meist spielte die Gesundheit nicht mit. Als vor den Winterspielen 2010 händeringend nach Nachfolgern der zurückgetretenen Erfolgsgeneration um Sven Fischer und Ricco Groß gesucht wurde, schien der damals 21-jährige Schempp ein vielversprechender Kandidat zu sein. Doch er scheiterte an der Qualifikation, weil das Immunsystem streikte. „Ich konnte anderthalb Jahre nicht trainieren, was ich wollte, weil mein Körper nicht mitspielte. Das hat mich in den Keller gezogen“, erinnert er sich. „Seitdem das weg ist, geht es stetig bergauf.“

In dieser Saison schwächelte er anfangs zwar auch aus Krankheitsgründen, doch spätestens seit dem Massenstart von Oberhof Anfang Januar, als er Fourcade auf der Zielgeraden niederrang, schien er wieder in Form zu sein – bis die WM kam. Der Sprint war symptomatisch für das Pech, das ihn verfolgt. Kurz vor dem Ziel trat der 28-Jährige mit einem Ski auf seinen Stock, kam ins Straucheln, verlor an Tempo und wurde am Ende Neunter. In der Verfolgung am Tag darauf lag er bis zum letzten Schießen aussichtsreich im Rennen, die letzte Scheibe blieb jedoch schwarz. „Da wollte er mit den anderen zu schnell mit“, analysiert Männer-Bundestrainer Mark Kirchner. Als Zehnter verfehlte der Wahl-Ruhpoldinger das Podium – mal wieder.

„Das sind ja keine schlechten Ergebnisse“, sagt Schempp, der disziplinintern mit der wegen einer Grippe fehlenden Franziska Preuß liiert ist, „aber eben auch keine herausragenden.“ Die beiden WM-Ruhetage nutzte er, um „den Kopf freizubekommen“ und ein wenig „Abstand vom ganzen Trubel“ zu haben. Vor allem konnte er so den ständig gleichen Fragen nach der fehlenden Einzelmedaille aus dem Weg gehen. „Es ist natürlich nicht leicht, dass ich jetzt in jedem Interview darauf angesprochen werde“, erklärt er.

Dabei, und das betont er immer wieder, fühle er sich beim Training richtig gut: „Ich bin keinesfalls verunsichert.“ Wahrscheinlich müsse er sich „mehr auf die Technik konzentrieren“ und nicht nur „den Fokus darauf legen, das Ziel unbedingt treffen zu wollen“. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Donnerstag beim Einzelrennen. Vielleicht kann danach das Wortspiel mit seinem Nachnamen aus der Schublade geholt werden.

