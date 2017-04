Aus dem Gerichtssaal Einfach zu viel Alkohol Eine 63-jährige Autofahrerin hat vor einer roten Ampel zu spät gebremst. Sie versuchte sich nun, herauszureden.

Mal ein Glas Wein, zum Essen ein Bier – Sätze wie diese fallen oft in Gerichtsverhandlungen. Auch eine 63-jährige Frau schilderte ihr Verhältnis zum Alkohol mit diesen Worten. Auch „normal“ war so ein Begriff für das Trinkverhalten der uneinsichtigen Frau. Doch was ist normal, wenn sich eineinhalb Stunden nach einem Verkehrsunfall noch immer mehr als zwei Promille Alkohol im Blut nachweisen lassen?

Die 63-Jährige stand am Dienstag wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung, Unfallflucht und Trunkenheit am Steuer vor dem Amtsgericht Dresden. Sie hatte einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe von 3 500 Euro nicht akzeptiert, was auch an dem achtmonatigen Fahrverbot gelegen haben könnte. Laut Anklage krachte die Kia-Fahrerin an einem Samstagnachmittag im Oktober 2016 in der Striesener Straße in eine Autokolonne, die am Fetscherplatz vor einer roten Ampel stand. Ein Skoda, ein VW und ein Lancia wurden beschädigt, zwei Fahrer verletzt. Die Angeklagte habe einige Minuten gewartet, ehe sie plötzlich wegfuhr.

Die Frau sagte nun, sie sei losgefahren, weil ihre behinderte Tochter einen epileptischen Anfall erlitten habe. Erst zu Hause habe sie einige Schnäpse getrunken. Dann gab sie zu, doch etwas mehr getrunken zu haben und sprach von „echten Problemen“, die sie hatte. Verteidiger Christian Setzpfandt argumentierte allen Ernstes, die Frau habe nur den Skoda verbeult. Der Auffahrunfall zwischen dem VW und dem Lancia habe vorher stattgefunden.

Die Unfallbeteiligten belasteten die Angeklagte jedoch massiv. Ein Rechtsmediziner widerlegte dann auch die These mit dem Schnaps-Konsum nach dem Unfall. Wenn man diesen „Nachtrunk“ herausrechne, blieben im für die Angeklagte günstigsten Fall noch immer 1,3 Promille übrig. Die absolute Fahruntüchtigkeit beginne bei 1,1 Promille, sagte Richter Hermann Hepp-Schwab. Er verurteilte die Angeklagte zu einer weit höheren Geldstrafe von 4 200 Euro und hielt auch die Führerscheinsperre von acht Monaten aufrecht.

