Einfach mal Danke sagen Für Geschäftsfrau Barbara Pögen ist es ein besonderes Bedürfnis. Auch anderen gibt die SZ diese Möglichkeit.

Barbara Pögen in ihrem Geschäft. Dank treuer Kunden konnte sie eine Durststrecke in diesem Jahr überwinden.

Hinter Barbara Pögen liegt ein schweres Jahr. Drei Monate hatte die Geschäftsfrau darauf verzichtet, Waren vor ihren Laden an der Bahnhofstraße zu stellen, nachdem die Stadt die Gebühren dafür drastisch erhöht hatte. Für Barbara Pögen keine leichte Entscheidung. Denn sie verkauft Blumen, Obst und Gemüse. Ihr Geschäft lebt maßgeblich von der Außenwirkung.

Auch wenn die Stadt die restriktive Satzung inzwischen zurückgenommen hat – Barbara Pögen ist es ein Bedürfnis, am Jahresende ihren Kunden Danke zu sagen. „Danke dafür, dass sie mir die Treue gehalten haben. Dass sie ins Geschäft gekommen sind, obwohl keine Ware draußen stand. Dass sie es in Kauf genommen haben, dass es im Laden oft sehr eng zuging, weil ich die Ware, die sonst draußen steht, ja auch noch unterbringen musste.“

Ein Lächeln zurückgeben

Ein Großteil ihrer Kunden sind Stammkunden. Sie kommen immer wieder gern ins Geschäft, weil sie gute Beratung und die Möglichkeit schätzen, sich über Dinge zu unterhalten, die sie bewegen. Barbara Pögen hat ein offenes Ohr, nimmt sich Zeit für ihre Kunden, gibt ein Lächeln zurück.

Das Jahresende, sagt die Geschäftsfrau, sei eine gute Zeit, mal Danke zu sagen. Das meint auch die SZ-Lokalredaktion. Und sie gibt ihren Lesern Gelegenheit, Menschen zu danken, die ihnen in diesem Jahr geholfen haben – egal, ob geschäftlich, gemeinnützig oder in der Familie. Wenn auch Sie jemandem danken möchten, dann schreiben Sie uns. Darin sollte auch stehen, warum sie gerade diesem Menschen via SZ danken wollen.

Senden Sie uns Ihre Zuschriften per E-Mail an

sz.bischofswerda@ddv-mediengruppe.de oder per Brief an Kamenzer Straße 5, 01877 Bischofswerda.

