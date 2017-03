Gut zu wissen Einfach helfen Der Verein Lebenswertes Zuhause hat in Gauernitz sein erstes Projekt gestemmt – eine behindertengerechte Dusche.

Vorher und nachher – der hohe Einstieg in die Dusche ist weg, jetzt ist sie ebenerdig, barrierefrei nutzbar. © Claudia Hübschmann

Auf ihre Krankheit angesprochen, merkt man es Brigitte Timm an, dass sie mit den Tränen kämpfen muss. Doch dann lächelt sie, lässt sich aufs Sofa nieder, die Krücke in der Hand. „Das ging ja schon 1975 los“, sagt ihr Mann Klaus. So lange schon – seit 32 Jahren – ist Brigitte Timm von Multipler Sklerose betroffen. MS, wie ihr Mann Klaus die Krankheit abgekürzt, ist eine chronisch-entzündliche Erkrankung der äußeren Schicht der Nervenfasern im zentralen Nervensystem (ZNS). Und obwohl Heerscharen von Wissenschaftlern daran arbeiten, ist die Ursache dieser Krankheit bislang noch nicht geklärt.

Weil die Krankheit die Bewegungsfähigkeit einschränkt, wurde es für Brigitte Timm zunehmend schwieriger, die Dusche in der Wohnung zu benutzen, hatte diese doch zum Becken einen hohen Einstieg. „Ich habe eine Hitsche (eine kleine Fußbank – Anm. d. Red.) gebaut, damit meine Frau in die Dusche steigen konnte“, erzählt Klaus Timm. „Sie brauchte meine Hilfe, ich musste schon dabei sein, denn MS macht schwach.“

Nun ist alles anders, der hohe, gekachelte Einstieg ist weg, die Dusche ist umgebaut worden. Wenn alles gut geht, und es sieht ganz danach aus, dann wird der 9 000 Euro teure Umbau die Timms keinen Cent kosten. Die Rechnung geht so: Rund 4 000 Euro kommen von der Pflegekasse – Brigitte Timm ist zu 80 Prozent behindert. Und die restlichen 5 000 Euro kommen von einem Klipphausener Verein, der sich „Lebenswertes Zuhause“ nennt. Wo der im April vergangenen Jahrs gegründete Verein ansetzt, erläutert Sprecher René Köhler. Wer eine Pflegestufe hat, bekommt 4 000 Euro Umbauhilfe von der Pflegekasse. Das reicht aber nicht, um ein Bad komplett umzubauen, so auch nicht bei den Timms in Gauernitz. Denn, um den Einstieg in die Dusche ebenerdig zu gestalten, mussten sämtliche Rohre neu ins Mauerwerk verlegt werden, damit das Duschbecken genügend weit hinunter kam.

„Alles, was über 4 000 Euro liegt, muss quasi als Eigenanteil aufgebracht werden. Viele haben das Geld dafür einfach nicht“, hatte René Köhler in der SZ erklärt. Die fehlenden Gelder sammelt der Verein. „Vielleicht gibt auch die Gemeinde noch etwas dazu“, sagt Klaus Timm. Denn immerhin gehört ihr die Wohnung, in der er mit seiner Frau wohnt. „Wenn wir mal wegfallen, kann der Nächste, der es braucht, die Wohnung mit dieser Dusche nehmen.“

Und der 67-Jährige verweist noch auf etwas anderes. Er habe nichts regeln müssen, das hat ebenfalls der Verein geregelt. Denn gerade ältere Leute und ihre Angehörigen scheuen oft den bürokratischen Aufwand, um etwa bei der Pflegekasse die Umbauhilfe zu beantragen.

Mit dem Umbau der Dusche in Gauernitz hat der noch junge Verein „Lebenswertes Zuhause“ sein erstes Projekt erfolgreich in die Tat umgesetzt. Der kleine Nebeneffekt dabei: Alle vier am Umbau beteiligten Firmen sind aus dem Gemeindegebiet Klipphausen gekommen.

René Köhler: „Wir freuen uns auf weitere Projekte und auf zahlreiche Spenden.“

Kontakt zum Verein über www.lebenswertes-zuhause.de

