Einfach ausgesetzt Die Feuerwehr bringt den jungen Rüden Barni ins Tierheim. Die Besitzer schieben sich die Verantwortung gegenseitig zu.

zurück Bild 1 von 2 weiter Barni wurde ausgesetzt. Jetzt ist er im Tierheim. © Sebastian Schultz Barni wurde ausgesetzt. Jetzt ist er im Tierheim.

Uwe Brestel: Tierheimchef.

Barni gibt keinen Ton von sich. Der junge Rüde schnüffelt nur und wackelt aufgeregt mit dem Schwanz, als sich Uwe Brestel seinem Gehege nähert. „Ein schöner Kerl ist das“, sagt der Tierheimchef. Das dunkle Fell des Hundes glänzt in der Wintersonne „Und ganz lieb ist er. Rottweiler sind tolle Familienhunde, wenn sie richtig behandelt werden. Aber stark ist er natürlich.“ Das bemerkt auch die Tierheimmitarbeiterin, als sie ihn an die Leine nimmt. Er zieht so stark daran, dass sie zwei Schritte nach vorn stolpert. Barni ist nicht einmal ein Jahr alt – ein verspielter junger Hund, der die Tapsigkeit eines Welpen noch nicht verloren hat. Auch gesund scheint er zu sein. Doch weder das noch sein treuer Hundeblick haben seine Besitzer davon abgehalten, ihn auszusetzen.

Die Feuerwehr brachte Barni am Sonnabend, 12. November, zu Uwe Brestel ins Tierheim. „Er wurde wohl einfach in Merzdorf an einem Grundstück angeleint und allein gelassen.“ Brestel machen solche Vorfälle fassungslos. Er steht nun vor einem Dilemma. Den Namen der vermeintlichen Besitzerin kennt der Tierheimchef. Auf Facebook hat die Riesaerin sogar die Fotos eines Welpen auf ihrem Profil veröffentlicht. Brestel hat keine Zweifel, dass es sich dabei um Barni handelt. Doch was soll er machen? Den Hund an die Leine nehmen und hinfahren? Das möchte er dem Tier eigentlich nicht antun. Denn: „Wer seinen Hund aussetzt und sich innerhalb von drei Wochen nicht dazu durchringen kann, ihn wieder zu sich zu nehmen, kann kein guter Hundebesitzer sein“, meint Uwe Brestel.

Das Ordnungsamt hat sich des Falls auch schon angenommen. Der Stadt Riesa liegen die Namen von zwei vermeintlichen Besitzern vor – von besagter Riesaerin und ihrem Partner. Oder Ex-Partner? An der ganz falschen Adresse scheint das Ordnungsamt da nicht zu sein: „Wir haben beide angeschrieben und beide behaupten, nicht die Eigentümer des Hundes zu sein – sondern jeweils der oder die andere“, erklärt Stadtsprecher Uwe Päsler.

Steuern wurden für Barni offenbar auch noch keine gezahlt – zumindest nicht in Riesa. Denn: „Der Hund ist bei der Stadt nicht gemeldet“, teilt Päsler mit. Die Besitzer müssen sich aus Sicht der Stadtverwaltung nun für den Tatbestand der Tieraussetzung verantworten. „Dieser Hund ist in diesem Fall kein Fundtier, sondern es liegt ein klarer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vor“, sagt Uwe Päsler. Inzwischen hat die Stadt Riesa eigenen Angaben zufolge den Fall an das zuständige Veterinäramt des Landratsamtes weitergeleitet – und auch das Tierheim informiert.

Tierheimchef Uwe Brestel hat die Nachricht aus dem Rathaus inzwischen auch erhalten. Doch wirklich schlauer ist er damit nicht. „Wir befinden uns hier in einer Grauzone.“ Einfach vermitteln will er Barni nicht. Denn was, wenn er am Ende doch zurück zu Frauchen oder Herrchen muss, sobald sich alles aufklärt? „Dabei wären seine Vermittelungschancen mit Sicherheit gut“, sagt Brestel. Doch derzeit sieht alles danach aus, dass Barni Weihnachten gemeinsam mit den anderen zwölf Hunden im Tierheim verbringen muss.

zur Startseite