Einfach abgehauen Eine Frau lässt ihren Freund samt Kind von jetzt auf gleich sitzen. Das belastet nicht nur die Seele, sondern auch den Geldbeutel. Wovon also die Miete und das Essen zahlen?

Vater und Kind spielen gemeinsam miteinander. Die Mutter fehlt. So wie auf diesem Symbolfoto ergeht es Detlef Müller*. Die Kindsmutter hat ihn und den Sohn verlassen. © dpa

Nervös knetet Detlef Müller* seine Finger. Er sitzt auf einem gepolsterten Stuhl am Tisch von Mandy Schubert im Haus der Diakonie in Döbeln. Sie kennen sich durch die Schwangerschaftsberatung, die die Sozialpädagogin anbietet. Doch Müllers Familie gibt es nicht mehr. Sie ist auseinander gebrochen. „Meine Ex ist einfach abgehauen“, sagt der Mann, der seinen richtigen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Der gemeinsame Sohn war da gerade acht Monate alt. „Sie war weg und ich stand ganz alleine mit dem Kleinen da.“

Er hatte einen festen Job, meldete sich krank. „Mir blieb ja nichts anderes übrig. Und ich habe Elternzeit beantragt“, sagt Müller. Normalerweise müsse dies sieben Wochen im Voraus geschehen, erklärt Mandy Schubert. „Er hat sie drei Wochen nach der Antragstellung nehmen können“, sagt sie.

Während der Elternzeit wird kein Lohn gezahlt. Stattdessen gibt es das Elterngeld in Höhe von etwa zwei Dritteln des Nettoeinkommens. Das ist vom Gesetzgeber so geregelt. „Und ich habe normal das Kindergeld bekommen“, sagt Müller. Das sind 190 Euro. Doch zum Leben und Decken der laufenden Kosten reichte dieses Geld nicht. Schließlich fehlte durch den Weggang der Mutter ein Teil des monatlichen Budgets. Plötzlich klaffte ein Loch in der Haushaltskasse. Detlef Müller wusste nicht, wie er das so schnell stopfen sollte. Da sprang die Stiftung Lichtblick der Sächsischen Zeitung ein.

„Elterngeld wird für Lebensmonate gezahlt, richtet sich also nach dem Geburtstag“, sagt Mandy Schubert. Er habe das Elterngeld rechtzeitig beantragt, allerdings habe die Bearbeitung länger gedauert, so Mandy Schubert.

Knall auf Fall

Bei Detlef Müller ging alles Knall auf Fall. „Ich wusste gar nicht so richtig, wohin ich mich wenden sollte. Woher auch, wenn man sich vorher nicht mit so etwas zu beschäftigen brauchte“, sagt der Mittdreißiger. Das Jugendamt habe ihm dann die Diakonie empfohlen. Mandy Schubert erzählt: „Wir haben uns zusammengesetzt und geschaut, wo er welche reguläre finanzielle Hilfe bekommen kann. Das Geld aus der Stiftung Lichtblick ist für uns immer der letzte Ausweg“, sagt sie. 300 Euro hat der junge Mann aus dem Altkreis Döbeln von der Stiftung bekommen. Denn auch ihm wurden die verschiedenen Auszahlungszeitpunkte der Gelder von den Behörden (DA berichtete) zum Verhängnis. Es galt, zwei bis drei Wochen Leerlauf zu überbrücken. „Priorität hat immer, dass Miete und Strom gezahlt werden können. Und natürlich die grundlegende Finanzierung von Lebensmitteln für diese zwei bis drei Wochen“, sagt Mandy Schubert von der Diakonie. Für die Berechnung würden sie sich an gewissen Standards der Schuldnerberatung orientieren, erklärt sie.

Detlef Müller befindet sich aktuell wieder in solch einer Überbrückungszeit: Im Oktober hat er das letzte Mal Elterngeld bezogen. Dieses wird im Voraus bezahlt, der Arbeitslohn aber erst im Nachhinein. Seine Elternzeit endet jetzt. Angestellt ist er bei einer Zeitarbeitsfirma. Er hofft, dass sich ein Job für ihn findet. „Schichtarbeit oder so geht ja jetzt nicht mehr“, sagt er. Sein Sohn hat für ihn oberste Priorität. „Ich liebe ihn über alles“, sagt er. Der Kleine geht jetzt in den Kindergarten, habe sich gut dort eingelebt. „Aber ich muss mich dann mit meiner Arbeit an den Zeiten orientieren. Wenn es sein muss, würde ich auch eine Umschulung machen. Ich möchte einfach, dass es uns beiden gut geht“, sagt Müller. Er würde jedem, der in eine ähnliche Lage gerät wie er, empfehlen, sich Hilfe zu suchen. „Wenn man nichts hat, geht’s eben nicht anders. Klar fühlt man sich nicht so gut dabei, aber man muss sich dafür nicht schämen“, meint Müller.

*Name von der Redaktion geändert

