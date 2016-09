Einer von 80 Millionen Der junge Fan Jordie aus Rothenburg hat Max Giesinger hautnah erlebt – bei einem exklusiven Konzert des bekannten Popsängers.

Görlitz. Für den kleinen Jordie aus Rothenburg ging am Montagabend ein Traum in Erfüllung. Der Schüler erlebte „seinen“ Star Max Giesinger aus nächster Nähe, Andenken-Foto, Autogramm und kurzes Gespräch inklusive. Gemeinsam mit seiner Mutter Henrike S. hatte Jordie bei MDR Jump im Radio Gästelistenplätze für das exklusive Hörerkonzert mit dem „80 Millionen“-Sänger in Görlitz gewonnen.

150 MDR-Jump-Hörer hatten das Glück, Max Giesinger in der Kulturbrauerei Görlitz hautnah zu erleben. Das intime Konzert spielte Max mit seinem langjährigen Freund und Gitarristen Steffen Graef.

Zu zweit brachten sie das Publikum schon im ersten Song zum Mitsingen. Und spätestens als Max seinen Hit „80 Millionen“ mitten im Publikum spielte, gab es kein Halten mehr. Giesinger ist eben ein Star zum Anfassen. Am Ende wollte er gar nicht mehr von der Bühne und gab gleich drei Zugaben. (szo)

