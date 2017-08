Einer stellt sich zur Wahl Christian Rammer will Bürgermeister in Großnaundorf werden. Die erforderlichen Unterschriften hat er zusammen.

Christian Rammer ist Bürgermeisterkandidat für Großnaundorf. © privat

Der Vermögensberater Christian Rammer will Bürgermeister in Großnaundorf werden. Der 32-Jährige ist damit der einzige Wahlvorschlag, der in der Gemeinde eingegangen ist. Der Großnaundorfer tritt nicht für eine Partei an und musste deshalb, wie gesetzlich vorgeschrieben, 20 Unterstützerunterschriften nachweisen. Diese wurden geleistet. Damit ist der Wahlvorschlag gültig, teilt die Stadtverwaltung Pulsnitz auf Nachfrage mit. Christian Rammer würde, wenn er gewählt wird, die Nachfolge von Jürgen Kästner antreten. Der Großnaundorfer war über 20 Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde und führte auch schon mal in den 80er-Jahren die Geschicke der Gemeinde. Er will nicht mehr antreten und stattdessen mehr Zeit mit seiner Familie verbringen. Die Großnaundorfer werden am 3. September einen neuen Bürgermeister wählen. (SZ/pre)

