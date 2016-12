„Einer muss es ja machen“ Seit 14 Jahren: Thomas Katzschmann managt die Abteilung Kanu des SV Leisnig 90 mit viel Engagement.

Fühlt sich wohl im Umfeld der Leisniger Kanuten: Thomas Katzschmann, der die Abteilung des SV Leisnig 90 seit Anfang der 2000er Jahre leitet und zudem die traditionelle Zschopau-Mulde-Fahrt zu Ostern mitorganisiert. © André Braun

Er geht für sein Hobby auf: Thomas Katzschmann vom SV Leisnig 90. Seit 2002 ist er Abteilungsleiter der Kanuten, hat in dieser Funktion die Flut 2002 überstanden und ist Mitorganisator der traditionellen Osterfahrt von Waldheim nach Wurzen. Aus diesem Grund ist der Leisniger bei der 19. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers 2015/16 in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert.

Nachdem er sich in der Schule eher erfolglos im Handball, Kegeln und Tischtennis versuchte, fand Thomas Katzschmann 1981 als 20-Jähriger zu den Kanuten. „Das Bootfahren, zu dem ich durch einen Kumpel gekommen bin, ist das, bei dem ich dabei geblieben bin. Das ist schon meine Welt, auf dem Wasser und auch das Vereinsleben. Zu DDR-Zeiten war ich auch Rettungsschwimmer im Stadtbad, da hatte ich die Beziehung zum Wasser schon von Anfang an.“

Die Abteilung selbst übernahm der Busfahrer kurz vor dem Hochwasser im Frühjahr 2002. Der bisherige Kanu-Chef hatte aufgehört, bei den beiden Nachfolgern klappte es nicht so richtig. Da sprang Katzschmann in die Bresche. „Ich hab es ernst genommen und bis heute durchgezogen“, sagt er. Aufgaben gibt es da genug. So die Bewirtschaftung des neuen Bootshauses und dessen Gelände für die Stadt oder auch die Organisation der traditionellen Zschopau-Mulde-Fahrt. Die haben die Leisniger Kanuten etwa seit dem Jahr 2000 auf dem Tisch. Da gäbe es schon genug zu tun, damit die Osterfahrt, die älteste Kanu-Wanderfahrt in Ostdeutschland, nicht einschläft. „Am Freitag sind die meisten Gäste da. Die Strecke von Waldheim nach Leisnig ist einfach landschaftlich am reizvollsten“, sagt Katzschmann und fügt an: „Es ist schön, wenn die Fahrt so angenommen wird.“

Angenommen werden auch die Kanuausfahrten im Verein. Natürlich mal mehr und mal weniger, je wie die Ferientage im Jahr fallen. Neben einigen Fahrten in Leipzig, Colditz oder Meißen sei die Ferienfahrt über eine Woche im August ein fester Bestandteil im Jahresplan. „Es kommt schon etwas zusammen“, sagt Katzschmann, wobei er sich wünschen würde, dass ein paar seiner 35 Mitglieder aktiver sein würden. Einfach auch, um das Vereinsleben noch mehr anzuschieben.

„Ich hätte zu viel Zeit“, sagt Katzschmann lachend auf die Frage, was wäre, wenn er den Vorsitz seiner Abteilung abgeben würde. „Solange ich die Unterstützung der Leute bekomme, mache ich auch weiter“, sagt er, denn er weiß aus eigenem Erleben: „Wenn jemand ehrenamtliche Arbeit annimmt, geben diese die anderen sofort ab. Und einer muss es ja machen.“ Bei den Leisniger Kanuten ist das Thomas Katzschmann. Und das wird wohl auch noch viele Jahre so bleiben, wenn es nach seinen Sportkameraden, aber auch nach ihm selbst geht.

