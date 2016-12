Einer muss den Kopf hinhalten Was für ein Jahresfinale! Dynamo gewinnt in Bielefeld, und die Tore erzielen die Stürmer. Sogar Pascal Testroet trifft.

Den kann man nicht nur, den muss man machen. Kurz vorm Tor drückt Pascal Testroet den Ball über die Linie. „Nur noch Harti wollte mir das Tor wegnehmen“, sagt Testroet danach und meint den hinter ihm lauernden Marco Hartmann. „Er hat so geschrien, mein Trommelfell ist fast geplatzt.“ Die Chance aber lässt sich der Stürmer nicht nehmen. © Robert Michael

Wieso lange drum herum reden, findet Stefan Kutschke. „Doppelspitze ist doppelt spitze“, sagt der Stürmer nach Dynamos 2:1-Sieg im letzten Spiel des Jahres gegen Arminia Bielefeld und bringt die Sache auf den Punkt. Auch bei der Zusammenfassung einer überaus erfolgreichen Hinrunde macht er es kurz und bündig: „Wir haben vorm Spiel nach einem Superlativ gesucht. Jetzt haben wir ihn: Es war ein sensationelles Jahr.“ Und das kann man getrost so stehen lassen.

Schon Minuten nach dem Abpfiff interessiert schließlich keinen mehr, wie viel die Dresdner noch einmal investieren mussten. Dass sie wieder einige gute bis sehr gute Chancen ungenutzt ließen. Und noch schlimmer: Welche teils katastrophalen Fehlpässe insbesondere von Aias Aosman in der Schlussphase den Bielefeldern fast noch den Ausgleich ermöglicht hätten.

Das allerdings wäre ein sehr ungerechtes Ergebnis gewesen – was selbst die Gastgeber gestehen. Von einer verdienten Niederlage spricht Bielefelds Ex-Dynamo Sebastian Schuppan. „Wir konnten nach dem 1:1 keinen Druck aufbauen. Im Gegenteil, wir hätten noch zwei, drei Tore mehr kriegen können“, sagt er. Noch drastischer formuliert es Pascal Testroet, Dynamos Ex-Bielefelder. „Wir hätten alle geheult in der Kabine, wenn wir nicht gewonnen hätten. So viel Aufwand, wie wir wieder betrieben haben. Bis auf zehn Minuten nach der Pause, in denen wir nicht gut spielen ... Und da macht Arminia aus einer Chance ein Tor“, sagt Testroet, was unweigerlich an Dynamos Ausscheiden im Pokal vor sieben Wochen gegen den gleichen Gegner erinnert.

Das Dynamo-Zeugnis zurück 1 von 13 weiter Marvin Schwäbe: 3 Ist als Torwart selten bis nie gefordert, dafür wieder umso mehr als Fußballer. Auch in engen Situationen löst er die Aufgabe souverän. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Nils Teixeira: 3 Profitiert von Fabian Müllers Infekt und rutscht damit in die Startelf. Braucht dann auch ein paar Minuten, um sich zurechtzufinden. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Florian Ballas: 3 Offenbart Schwächen im Stellungsspiel, die ohne Konsequenzen bleiben. Sorgt ansonsten jedoch für eine stabile Defensivleistung. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Jannik Müller: 4 Hat Bielefelds Angreifer eigentlich im Griff und doch wieder nicht. Zunächst zwei Wackler, dann der verlorene Zweikampf vorm Ausgleich. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Kreuzer: 3 Bereitet mit einem Eckball die Führung vor. Seine vielen Standards davor und danach sind allerdings zu ungefährlich. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marco Hartmann: 2 Zeigt sich in der ersten Hälfte als geschickter Ballverteiler und hat nach der Pause zwei gute Chancen. Der Kapitän geht zudem kämpferisch einmal mehr voran. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Erich Berko: 3 Hat seine Anpassungsschwierigkeiten als Neuzugang von Drittliga-Absteiger Stuttgart überwunden, sich in Liga und Mannschaft reingekämpft. Sehr engagiert mit Luft nach oben. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Aias Aosman: 4 Hält sich lange Zeit zurück. In der zweiten Hälfte präsenter und in der Schlussphase zwischen Genie und Wahnsinn. Leistet sich zwei krasse Fehlpässe. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Akaki Gogia: 4 Lässt zwei, drei Mal sein Können aufblitzen. Das ist zu wenig, um Bielefelds anfällige Defensive ernsthaft durcheinanderzubringen. Offenbar auch mit den Kräften am Ende. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Stefan Kutschke: 2 Erzielt sein sechstes Saisontor, hat in Zweikämpfen aber nicht die Wirkung vergangener Wochen. Bereitet das 2:1 vor. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Pascal Testroet: 2 Spielt in aussichtsreichen Positionen auffällig oft ab. Als er es selbst probiert, steht der Pfosten im Weg. Und dann trifft er doch noch. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Stefaniak: 3 Kehrt nach seiner Verletzungspause zurück und soll mit Ballsicherheit für Struktur im Konterspiel sorgen. Das gelingt ihm mal mehr, mal weniger. SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Nicht zu bewerten: Hendrik Starostzik, Tim Väyrynen. (SZ/-yer)

Weil der Rückkehrer aber in der 81. Minute trifft, ist das Thema des Tages diesmal ein anderes: die Wiederauferstehung des von den Fans in der Vorsaison gesegneten Fußballgotts, der nach seinem Tor aber erst einmal die Augen schließt und zu Boden sinkt. „Ich habe probiert, mich mit meinem Jubel zurückzuhalten, das ist schon eine Frage des Respekts. Ich weiß auch, was mein Tor für Arminia bedeutet“, betont Testroet, der Bielefeld 2013 und 2015 mit entscheidenden Treffern in die zweite Liga geschossen hat – und danach jeweils den Klub verließ, erst auf Leihbasis nach Osnabrück und danach zu Dynamo.

Während Bielefeld nun also auf dem Relegationsplatz überwintert, beenden die Dresdner als Tabellensiebenter das Jahr – und Testroet seine persönliche Schaffenskrise. Sein zweites und bislang letztes Saisontor datierte vom 15. Oktober. Entsprechend erleichtert ist er. „Mein Jubel war innerlich. Aber mich konnte ja eh keiner sehen, weil die Jungs mich fast erdrückt haben“, sagt der 26-Jährige, der vergangene Saison noch 18 Tore zu Dynamos Aufstieg beisteuerte, sich zuletzt aber auf der Wechselbank wiederfand. „Das war eine ganz große Erlösung und tut verdammt gut. Es war jetzt eine härtere Zeit für mich, aber auch für Stefan“, sagt Testroet und bekräftigt seine Begeisterung mit einer Wortschöpfung. Monstergeil sei es, dass beide nun gleichzeitig ihre Torlosserien beendet haben: „Das erste Tor macht er, das zweite wir beide zusammen. Besser geht es nicht.“

Obwohl in Bielefeld alle über Testroet reden, ist es seinem Nebenmann in den zurückliegenden Wochen ja nicht viel besser ergangen. Kutschke erzielte seinen bis dato letzten Treffer vor drei Wochen.

Umso bemerkenswerter ist die Umstellung von Uwe Neuhaus, der lieber zweimal zu viel als einmal zu wenig an Vertrautem festhält. Diesmal aber wechselt der Cheftrainer sowohl Taktik als auch Personal. Das zahlt sich aus, auch wenn Testroet fast schon verzweifelt wäre, als sein Schuss aus der Drehung in der 67. Minute am Pfosten landet. „Ich wollte schon fragen, ob wir das Tor verschieben können“, meint er. Doch in der 81. Minute ist es so weit: Flanke Kutschke, Kopfball Testroet. Der Ball ist drin, und der Torschütze danach rundum zufrieden. Er habe ein sehr gutes Gefühl und Dynamo ein dickes Polster zu den Abstiegsrängen. „Da macht es Spaß, im neuen Jahr wieder anzugreifen.“ Vielleicht ja wieder mit Doppelspitze.

