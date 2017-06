Einer kann die Rechnung nicht zahlen Ein Tourismuskonzept für die Weißeritztalregion ist geplant. Dipps kann aber nicht so richtig mitmachen.

In zehn Tagen dampft die Weißeritztalbahn wieder bis Kipsdorf hoch. Davon erhoffen sich viele einen Impuls für den Tourismus in der Region. Doch dazu gehört ein wenig mehr als die Bahnfahrten. Daher haben sich die vier Anliegerkommunen der Bahn, Freital, Rabenau, Dippoldiswalde und Altenberg, zusammengetan, um dem Tourismus mehr Schwung zu geben. Das geht es einer Beschlussvorlage hervor, über die der Hauptausschuss der Stadt Dippoldiswalde am Mittwoch, dem 7. Juni, beraten wird.

Für drei Jahre soll eine Projektmanagerin oder ein Projektmanager eingestellt werden, die oder der sich darum kümmert, die touristischen Angebote zu erfassen, miteinander in Verbindung zu bringen und weiter zu entwickeln. Dadurch soll vor allem der Ort Kipsdorf wieder attraktiver gestaltet werden und die gesamte Region an Anziehungskraft gewinnen. Letztlich soll entlang der gesamten Strecke mehr Umsatz gemacht werden. Weiter soll sich der Projektmanager um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern und das Tourismusprojekt so aufstellen, dass es auch nach drei Jahren dauerhaft weiter funktioniert.

Denn jetzt ist ein zeitlich befristetes Vorhaben geplant, das drei Jahre läuft und aus Geldern des europäischen Förderprojekt Leader wesentlich unterstützt wird. Insgesamt 182 000 Euro sind dafür vorgesehen. 80 Prozent davon kommen aus dem Leader-Topf, die restlichen 20 Prozent müssen die vier beteiligten Städte aufbringen. Und hier wird es eng für Dippoldiswalde. Auf jede der beteiligen Kommunen entfällt ein Anteil von 9 100 Euro. Dippoldiswalde jedoch ist in seiner jetzigen finanziellen Lage nicht imstande, das zu bezahlen. Die Stadt hat noch keinen Haushaltsplan für das laufende Jahr. Die Beratungen dafür haben erst begonnen.

Deswegen wird der Anteil der großen Kreisstadt von den anderen Partnern mit übernommen: Altenberg, Freital und Rabenau. Die bezahlen also gut 12 100 Euro, damit Dipps mit im Boot ist, auch wenn die Stadt sich das nicht leisten kann. Daher schlägt Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) vor, dass sich Dippoldiswalde an dem Tourismusprojekt beteiligen soll, aber ohne finanzielle Unterstützung zu geben. Der Ausschuss berät jetzt über die Teilnahme von Dipps und macht dem Stadtrat einen Vorschlag für seine Entscheidung. Der hat dann das letzte Wort dazu.

Haupt- und Verwaltungsausschuss Dippoldiswalde, am Mittwoch, 7. Juni, 18 Uhr, Rathaus Dippoldiswalde, Ratssaal.

