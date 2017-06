Einer für alle – alle für einen Die Radler des Kurierdienstes Im Nu führen die Firma jetzt gemeinsam als Kollektiv. Dabei geht es um mehr als Fairness.

Georg Frenzel und Carsten Mitschke (v.l.) wollen mit ihrem Lastenrad Autos den Rang abfahren. © Sven Ellger

Im Nu ist Schnelleres gewohnt. Verglichen mit dem üblichen Tagesgeschäft, hat dieses Vorhaben viel Zeit gebraucht. Und noch sind Georg Frenzel und Carsten Mitschke nicht ganz dort, wo die Tour hingehen soll. Aber sie hat begonnen, zusammen mit allen, die sich ganz bewusst nicht Team nennen. Sie sind ein Kollektiv.

Oder werden es. Auf jeden Fall haben sie sich vorgenommen, den Fahrradkurierdienst Im Nu künftig als Gemeinschaft zu führen. Bisher stand an der Spitze des einzigen Kurierdienstleisters auf Muskelkraftbasis der Firmengründer Jens Georgi. Der ist jetzt 55 Jahre alt und sagt: „Nach 25 Jahren habe ich das Bedürfnis, mich aus der Verantwortung zurückzuziehen.“ Am liebsten hätte er das Unternehmen an einen Enthusiasten verkauft, gern an einen Mitarbeiter. Keiner wollte oder konnte allein übernehmen. Aber viele waren bereit, die Firmennachfolge anzutreten.

„Wir haben überlegt, wie wir es anstellen können, unsere Jobs zu erhalten, auch wenn sich keiner ganz allein verpflichtet“, sagt Georg Frenzel. Dem 30-Jährigen geht es allerdings nicht nur um den eigenen Nebenverdienst, sondern um die Idee. Mit dem Ende von Im Nu würde Dresden das Angebot verlieren, Briefe und Päckchen per Fahrrad vom Absender zum Empfänger bringen zu lassen. Das würde nicht nur Kunden mit extrem kurzer Elle um die letzte Chance bringen, auch bei Freitagnachmittagsverkehr die Diplomarbeit zur Deadline abzugeben, medizinische Befunde zu übermitteln, Bauteile zu ordern oder sogar dringende Einkäufe zu ermöglichen. Für all diese Transporte sind die staubefreiten Fahrer da. Sie könnten noch viel mehr, davon ist Georg Frenzel überzeugt. Autos hält er als Transportmittel nicht für annähernd so nötig wie verbreitet.

Auch Carsten Mitschke sieht Entwicklungspotenzial. Der 20-Jährige gilt zwar formaljuristisch als Geschäftsführer der Firma, die jetzt unter dem Namen Im Nu – Kurierkollektiv Dresden als Unternehmergesellschaft eingetragen ist. In der Praxis aber will er nicht der Bestimmer sein. Rund ein Dutzend Mitstreiter werden über die Geschicke des Geschäftes gemeinsam entscheiden. Die meisten von ihnen treten neben ihren Berufen oder dem Studium in die Pedalen. Carsten studiert Bauingenieurwesen. Georg hat bei der Deutschen Bahn seine Ausbildung zum Eisenbahner absolviert und arbeitet als selbstständiger Lokführer. Dispatcher und Ausbilder.

„Uns alle eint der Spaß am Fahrradfahren“, sagt er. Einen Job zu haben, der Hobby und Geldverdienen verbindet, das muss man erst mal finden. „Für die meisten beginnt es mit diesem Anspruch und mündet in eine noch größere Begeisterung“, sagt Carsten Mitschke. Unweigerlich beginne man, sich auch für technische Fragen, Radreisen, alles rund ums Fahrrad zu interessieren. „Das ist ein Virus.“

Nun sollten sich alle Mitglieder des Kollektivs auch für organisatorische und wirtschaftliche Fragen erwärmen. Schließlich darf jeder Einzelne mitreden, hat Einblick in alle Zahlen und Bilanzen. Das verlangt häufige Treffen am großen Tisch, Rundmails und Doodlelisten. Ziel ist, das Unternehmen zu erhalten, auszubauen und Schulter an Schulter auf einen stabilen, möglichst besseren und gerechten Verdienst zu kommen. Gerecht gilt für Georg und Carsten, dass jeder von seiner Arbeit leben kann. Das heißt nicht, dass alle gleich viel Geld verdienen, aber sie werden gleich vergütet. Gute Ausbildung und viel Erfahrung sollen kein Plus bringen? „In unserem Job spielen bessere oder schlechtere Ausbildungen und mehr oder weniger Berufserfahrung keine Rolle“, sagt Carsten. Der eine sei neu und suche länger nach einer Adresse als der alte Hase. Doch genau diese Schwächen und Stärken sollen sich im Kollektiv ausgleichen.

Rat haben sich die Rad-Kuriere bei seltenen Gleichgesinnten anderer Unternehmungen gesucht – beim Dresdner KolleMate-Kollektiv, bei den Konsensdemokraten von PremiumCola und bei Berliner Radkurieren. Auch Im-Nu-Gründer Jens Georgi hat der Firma noch nicht ganz den Rücken gekehrt. „Ich tu mich mit dem neuen Konzept wirklich schwer“, sagt er, „Es wäre aber dumm, nichts Neues zu versuchen.“

