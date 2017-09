Einer Frau kommt bei Zittau ihr eigenes Auto entgegen Die Ermittlungen der Polizei zum Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen einen 15-Jährigen dauern an.

Zittau. Einer Frau ist am Mittwoch, gegen 18 Uhr, auf der Fahrt von Zittau in Richtung Oberseifersdorf ihr eigenes Auto entgegengekommen, ein VW Passat mit Löbauer Kennzeichen. Sie konnte noch erkennen, dass offenbar zwei Personen in dem Auto saßen.

Der Ehemann der 33-jährigen Frau alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstagvormittag mitteilte, sei es den Beamten gelungen, dass Auto im Zittauer Stadtgebiet ausfindig zu machen. .

Auf die Anhaltesignale und das Blaulicht des Streifenwagens reagierte der Passat-Fahrer mit Gas geben. Im Zuge der Nacheile verfolgten die Polizisten das Auto über den Grenzübergang Chopinstraße hinweg auf polnisches Gebiet. Dort konnten sie den Volkswagen in der nahen Ortschaft Sieniawka stoppen. Es stellte sich heraus, dass am Steuer des Fahrzeugs der 15-jährige Sohn der Autobesitzerin saß. Dieser hatte die Abwesenheit seiner Mutter offenbar zu einem verbotenen Kurzausflug mit seiner 16-jährigen Freundin über die Grenze genutzt.

Die beiden Jugendlichen wurden von der ebenfalls in die Fahndung eingeschalteten polnischen Polizei als mutmaßliche Autodiebe vorläufig festgenommen. Später durften die Eltern ihre Kinder aus dem Polizeirevier abholen. Auch das Auto wurde wieder freigegeben.

Die Ermittlungen der Polizei zum Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an. (szo/pc)

