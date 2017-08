Einer, der derzeit alles richtig macht Tennisprofi Alexander Zverev gehört seit seinem Finalsieg gegen Roger Federer in Montreal zu den Favoriten für die US Open.

Alexander Zverev steht im Konfettiregen – und genießt ihn. © dpa

So manchem Beobachter kommt Alexander Zverev gelegentlich etwas zu respektlos daher. Beispielsweise trifft er in Pressekonferenzen nicht immer den richtigen Ton. Das hat zur Folge, dass dem Tennisprofi ein Hang zur Arroganz nachgesagt wird. Was soll’s, denkt er sich. Fakt ist, dass der Hamburger und sein Umfeld in den vergangenen Monaten perfekte Arbeit abliefern – trotz des Gegenwindes und der Kritik an der einen oder anderen recht eigenwillig anmutenden Entscheidung in seiner Mannschaft.

Michael Stich etwa war nicht amüsiert, als der 20-Jährige nicht in seiner Heimatstadt spielte, da die Rückkehr auf Sand seine Vorbereitung auf die nordamerikanische Hartplatzsaison gestört hätte. Dann war es eine gelungene Überraschung, als der Hochbegabte ausgerechnet den Spanier Juan Carlos Ferrero als neuen Trainer verpflichtete – einen ehemaligen French-Open-Gewinner, der bis dahin noch nicht als Coach eines Spitzenspielers aufgetreten war. Die vorläufige Bilanz: zwei Turniersiege bei zwei Ferrero-Einsätzen, zuletzt im Finale von Montreal mit 6:3 und 6:4 gegen den Schweizer Roger Federer.

Zverevs Manager Patricio Apey spielen die Triumphe seines Schützlings in die Karten. Die Marketing- und Medienstrategie des Chilenen, der einst unter anderem mit der Argentinierin Gabriela Sabatini um die Welt reiste, ist global ausgerichtet. Die USA und Asien sind ihm wichtiger als Europa. Daraus macht er kein Geheimnis. Falls Zverev, was nicht mal so unwahrscheinlich ist, die US Open gewinnt, hält Apey in der Players Lounge Hof und sagt zu Recht: „Alles richtig gemacht!“ Und keiner würde ihm widersprechen, denn ein US-Open-Sieger hat alles richtig gemacht. (sid)

