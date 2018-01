Einer betrunkener, als der andere

Bad Schandau. Am späten Donnerstagnachmittag stoppten Polizisten auf der Talstraße in Prossen einen Opel Astra. Bei der Kontrolle des 61-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Freital. In der vergangenen Nacht war ein Rettungswagen aus Richtung Tharandter Straße auf der Dresdner Straße unterwegs. Dabei fiel den Sanitätern ein Ford Mondeo auf, der in Schlangenlinien vor ihnen fuhr. Anschließend fuhr der Ford auf einem Parkplatz an der Dresdner Straße. Die Besatzung des Rettungswagens hatte zwischenzeitlich die Polizei verständigt.

Rennrad aus Keller gestohlen

Pirna. Am Hauptplatz in Copitz verschafften sich Unbekannte in den letzten Tagen Zutritt zum Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Dort brachen sie das Schloss an einer Kellerbox auf und stahlen aus dieser ein Rennrad BMC SLX 01 in den Farben Schwarz, Blau und Weiß. Das Rad wurde aus Einzelkomponenten aufgebaut und hat einen Wert von etwa 1.500 Euro.