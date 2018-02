Einen Zaun ramponiert

und verschwunden

Hoyerswerda. Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag ist ein Unbekannter in einen Zaun an der Dorfstraße in Schwarzkollm gefahren. Der Lenker kam offensichtlich nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Zaunpfahl und beschädigte zehn Meter Maschendraht. Statt seine Beteiligung am Unfall dem Grundstücks-Eigentümer oder der Polizei zu melden, entfernte sich der Beschuldigte. Nach Aussagen der Geschädigten beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1 000 Euro. Der Unfalldienst ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (kk)

Ohne Fahrerlaubnis

hinterm Lenkrad erwischt

Hoyerswerda. Dass er keine Fahrerlaubnis hat, hinderte einen 31-Jährigen nicht daran, am Montag gegen 18.45 Uhr in Hoyerswerda ein Auto zu fahren. Ertappt wurde er bei einer Kontrolle auf der Herrmannstraße. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fertigten Anzeigen gegen ihn sowie den Halter des V 40. (kk)

