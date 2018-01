Einen Tag lang Programm-Macherin Die Chefin der Personalabteilung von Neways hat eine Schicht beim Radiosender MDR-Aktuell gearbeitet. Eintauschen will sie ihren Job nun allerdings nicht.

Maja Pohle im MDR-Studio in Halle. © MDR / Steffen Liebscher

Riesa. Zack – und sie war dabei. Nur ein einziges Mal hatte Maja Pohle bei MDR-Aktuell gehört, dass Hörer gesucht werden, die einen Tag lang als „Programm-Macher“ in der Hörfunkzentrale in Halle arbeiten möchten. „Ich habe mich ganz spontan per Mail beworben. Mich hat einfach mal interessiert, wie die Nachrichten gemacht werden – welche ausgewählt werden und welche nicht.“ Wenige Wochen nach der besagten Bewerbungsmail kam die Zusage: Sie sind dabei. „Da war ich schon überrascht.“ Zunächst habe sie sich für die Aktion einen Tag im Dezember freigenommen.

Normalerweise arbeitet Maja Pohle bei Riesas größtem Arbeitgeber Neways, ehemals BuS-Elektronik, als Leiterin der Personalabteilung. Dort ist die 39-Jährige unter anderem für Stellenausschreibungen, Planungen, Personalentwicklung zuständig – kein Pappenstiel bei fast 800 Mitarbeitern.

Ein ganz anderes Arbeiten erlebte sie im Funkhaus in Halle. „Mehrere Journalisten sind nur damit beschäftigt, die neusten Nachrichten zu sichten und für die Sprecher umzuschreiben“, erzählt sie. Überrascht habe sie, wie viel Wert die Redaktion auf Nachrichten aus dem Berichtsgebiet – Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – legt. Auch Pohle durfte beim Auswählen helfen. „Aber viele Nachrichten, die ich vorgeschlagen habe, sind durchgefallen, weil die lokale Komponente gefehlt hat. Von außen, als Hörerin, habe ich das nie so wahrgenommen.“

Auch bei der Redaktionskonferenz und während die Wettervorhersage gesprochen wurde, konnte sie dabei sein. Nach mehr als acht Stunden war Maja Pohle froh, die Erfahrung gemacht zu haben. Wechseln möchte sie ihren Arbeitsplatz aber nicht. „Dafür habe ich viel zu viel Spaß an meinem eigenen Beruf.“

zur Startseite