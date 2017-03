Einen Schluck Diesel zum Beweis Die Bundespolizei hat bei Kodersdorf einen VW-Fahrer kontrolliert, weil er zu viel Treibstoff im Auto mitführte. Zudem verstieß der Weißrusse gegen das Waffengesetz.

Symbolbild. © Arno Burgi/dpa

Mit insgesamt 131 Litern Dieseln ist das zulässige Maß an mitgeführtem Treibstoff an Bord eines VW Passat CC deutlich überschritten gewesen, den die Bundespolizei am Donnerstagmorgen in der Nähe der Autobahn bei Kodersdorf kontrollierte. Das teilt deren Sprecher Michael Engler mit. „Deshalb wird sich ein Mann aus Weißrussland nun wegen Steuerhinterziehung verantworten müssen.“

Der 50-Jährige hatte den Dieselkraftstoff in verschiedene Behälter abgefüllt. Unter anderem nutzte er dafür Getränkeflaschen aus Kunststoff. Als ihn die Beamten zu Beginn der Kontrolle fragten, was sich darin befinde, setzte er nach Aussage von Engler vor ihren Augen zu einem Schluck an und teilte nach der Kostprobe lapidar mit: „Es ist Diesel“! Den Fall hinsichtlich des Verstoßes gegen die Abgabenordnung hat der Zoll übernommen.

Weil die Polizisten bei dem Weißrussen auch ein als Taschenlampe getarntes Elektroimpulsgerät fanden, erstatteten sie Anzeige wegen des ordnungswidrigen Verstoßes gegen das Waffengesetz. (szo/tc)

