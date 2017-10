Einen Punkt ergattert Budissa wartet in Babelsberg mit einer taktisch klugen Leistung auf und spielt unentschieden. Am Sonntag kommt Maucksch.

Auf der rechten Seite gab der Bautzener Tony Schmidt (links) oft Vollgas. Hier verfolgt ihn der Babelsberger Philip Saalbach. © Torsten Zettl

Die FSV Budissa Bautzen hat zwar seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen, aber mit dem 0:0 in Babelsberg wieder einen wertvollen Zähler im Kampf um den Ligaverbleib ergattert. Budissas Chefcoach Torsten Gütschow verband mit dem Gastspiel im Babelsberger Karl-Liebknecht-Stadion durch angenehme Erinnerungen. Anfang März dieses Jahres saß er dort erstmals als Trainer bei den Spreestädtern auf der Bank. „Ich habe montags meinen Vertrag unterschrieben und zwei Tage später mussten wir das Nachholspiel bei den Potsdamern bestreiten. Wir holten damals einen wichtigen Punkt.“

Ein umstrittener Elfmeter in der Nachspielzeit hatte Budissas Sieg damals verhindert (2:2). Auch diesmal lieferten die Bautzener vor den 1 525 Zuschauern eine ordentliche Vorstellung ab. Gütschow konnte seinen Kapitän Franz Pfanne nach einer Rotsperre wieder für die Startelf nominieren. Auffälligster Akteur war aber vor der Pause Tony Schmidt, der fast an allen Offensivaktionen der Gäste maßgeblich beteiligt war.

Schmidt selbst visierte das Tor der Filmstädter an (2., 17.) und auch Max Gehrmann versuchte sich mit einem Torschuss (10.). Schließlich wehrte SVB-Schlussmann Marvin Gladrow in der 26. Minute den Ball nach schönem Zusammenspiel zwischen Pfanne und Schmidt ab. Die Gastgeber kamen erst 120 Sekunden später zu ihrer ersten nennenswerten Offensivaktion, die Lionel Salla aber nicht abschließen konnte.

Bönisch vergibt klare Chance

In der 37. Minute parierte Budissas Torwart Maik Ebersbach einen Kopfball von Manuel Hoffmann. Ansonsten gaben sich die taktisch klug und sehr diszipliniert agierenden Bautzener in der Defensive keinerlei Blößen. Nach dem Seitentausch agierten die Babelsberger etwas druckvoller, aber die erste klare Chance verzeichnete Budissa durch Kevin Bönisch – der das Leder aber nicht an Gladrow vorbeibrachte (59.). Auf der Gegenseite sorgte der eingewechselte Lukas Knechtel für Gefahr (72.).

„Natürlich wollen wir auch mal wieder gewinnen, aber ich freue mich über diesen Punkt“, sagte Gütschow nach dem vierten Remis in Folge in Babelsberg. „Meine Jungs haben bravourös dagegen gehalten. Das ist unser Stil, wir können nur über eine gute Abwehr versuchen, auch nach vorn etwas zu machen. Zuletzt ist uns das gegen Lok Leipzig besser gelungen, aber am Ende stand es zweimal 0:0 und wir haben gegen starke Teams gepunktet.“

An der Spitze thront weiter unangefochten der FC Energie Cottbus, der bei Union Fürstenwalde im zwölften Punktspiel den elften Sieg feierte (3:1). Union – trainiert von Ex-Dynamo Matthias Maucksch und derzeit mit starken 20 Punkten zu Buche stehend – gastiert am kommenden Sonntag bei Budissa (14 Zähler). Cottbus-Verfolger BFC Dynamo (elf Punkte zurück) setzte sich im „Sicherheitsspiel“ vor 3 215 Zuschauern gegen Aufsteiger BSG Chemie Leipzig mit 3:0 (2:0) ebenfalls souverän durch. Bitter für die Leutzscher, dass sie in der fünften Spielminute einen Handelfmeter nicht verwandelt hatten.

