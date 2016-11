Einen Monat Vollsperrung Die Rödertalstraße in Liegau-Augustusbad bekommt eine neue Asphaltschicht. Deshalb geht in einem Teilabschnitt nichts mehr.

Die Rödertalstraße in Liegau-Augustusbad ist zwar zu großen Teilen bereits auf Vordermann gebracht worden – aber noch gibt es eine Menge zu tun. Nun soll zwischen Bauernweg und Hausnummer 33 gebaut werden. © Thorsten Eckert

Gut einen Monat müssen die Autofahrer im Radeberger Ortsteil Liegau-Augustusbad ein bisschen früher aufstehen, wenn sie zur Arbeit wollen. Zumindest dann, wenn sie über die Rödertalstraße in Richtung Arbeit müssen. Denn die wird vom kommenden Montag an bis zum 16. Dezember voll gesperrt sein.

Im Bereich zwischen Haus-Nummer 33 und dem abzweigenden Bauernweg bekommt die wichtigste Straße Liegaus eine neue Asphaltdecke. Und auch der Fußweg wird im Rahmen der Arbeit gleich mit erneuert, teilt Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert mit.

Strom-Masten bleiben trotzdem

Ursprünglich hatten die Liegauer gehofft, dass mit der Sanierung der Straße auch die Holzmasten für die überirdischen Stromleitungen verschwinden könnten. Die Leitungen, so der Wunsch, könnten so Schritt für Schritt in den Boden verlegt werden. Doch schon in der Mai-Sitzung des Ortschaftsrats hatte André Schreyer, der für die Grünen im Ortschaftsrat sitzt und beruflich in einem Architekturbüro arbeitet, von seinem Vorstoß beim Energieversorger Enso berichtet. „Aber es gab die Antwort, dass es seitens der Enso keinen Bedarf dafür gebe“. Also werden die durchaus ein wenig historisch anmutenden „Leitungs-Kunstwerke“ auch weiterhin zum Liegauer Ortsbild gehören.

